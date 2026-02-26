Venerdì 27 febbraio, alle ore 21.30, su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.
Al centro del programma il giallo di Garlasco: la consulenza appena depositata della dottoressa Cristina Cattaneo potrebbe segnare una svolta nel caso, soprattutto se la durata dell'aggressione fosse più lunga rispetto alle sentenze.
Si torna a parlare anche della morte di Pierina Paganelli, dove continuano ad allargarsi le zone d’ombra del delitto di Rimini. Si prosegue ad indagare anche sul possibile movente di Louis Dassilva.
Focus anche sulle vicende di Liliana Resinovich e Silvana Damato, la tabaccaia di Milano trovata morta nella sua abitazione l’8 agosto 2025.
Il parterre di ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.