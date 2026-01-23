Venerdì 23 gennaio, alle ore 21.30, su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Al centro del programma il femminicidio di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia (Roma), uccisa dal marito Claudio Carlomagno con 23 coltellate. Nella giornata di ieri l’uomo ha confessato l’omicidio e adesso gli inquirenti vogliono capire se ci sia stata la premeditazione.



Si tornerà a parlare anche di Garlasco. con tutti gli ultimi aggiornamenti: si continua a indagare sul possibile movente e su eventuali complici che potrebbero aver aiutato l’assassino. E per la prima volta, Andrea Sempio si confronterà in studio con gli opinionisti ed esperti.



Focus anche sulla morte di Angelo Onorato, l'architetto trovato morto a Palermo soffocato da una fascetta di plastica il 25 maggio dell'anno scorso. Per la prima volta parla la figlia Carolina che non crede all’ipotesi del suicidio del padre.



Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.



TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE