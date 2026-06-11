Venerdì 12 giugno, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.
Al centro della puntata di domani, tutti gli aggiornamenti sull’omicidio di Pierina Paganelli, dopo che la Corte d’Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva in primo grado. L'uomo, in una conferenza stampa con i suoi avvocati ha espresso tutta la sua soddisfazione per la sentenza.
E ancora, focus sulle ultime novità del giallo di Garlasco.
Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Grazia Longo, Candida Morvillo, Paolo Colonnello, Giuseppe Brindisi, Marco Oliva, Caterina Collovati, Paolo Reale e Massimo Picozzi.
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