ANTICIPAZIONI11 dicembre 2025

Quarto Grado, le anticipazioni del 12 dicembre

Temi e ospiti della nuova puntata di Quarto Grado in onda venerdì 12 dicembre: tutti i dubbi su Andrea Sempio nel caso di Garlasco e lo scambio di accuse sulla morte di Liliana Resinovich
Venerdì 12 dicembre, alle ore 21.30, su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco che, dopo 18 anni, sarebbe sempre più vicina a una svolta.

Tanti ancora i dubbi da sciogliere: gli inquirenti si stanno concentrando sui risultati della perizia sulle unghie di Chiara Poggi. Intanto, si continua a indagare anche sul possibile movente di Alberto Stasi.

Al centro della puntata, anche il caso di Liliana Resinovich: dopo quasi quattro anni dalla sua scomparsa continua lo scambio di accuse tra il marito Sebastiano Visintin e l’amico speciale di Lilli, Claudio Sterpin.

Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

