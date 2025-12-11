Venerdì 12 dicembre, alle ore 21.30, su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.
Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco che, dopo 18 anni, sarebbe sempre più vicina a una svolta.
Tanti ancora i dubbi da sciogliere: gli inquirenti si stanno concentrando sui risultati della perizia sulle unghie di Chiara Poggi. Intanto, si continua a indagare anche sul possibile movente di Alberto Stasi.
Al centro della puntata, anche il caso di Liliana Resinovich: dopo quasi quattro anni dalla sua scomparsa continua lo scambio di accuse tra il marito Sebastiano Visintin e l’amico speciale di Lilli, Claudio Sterpin.
Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.