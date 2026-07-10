Venerdì 10 luglio, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.
Al centro della puntata, il caso di Garlasco: le indagini continuano a concentrarsi sui video intimi tra Chiara Poggi e Alberto Stasi, dietro i quali potrebbe celarsi il movente per l’omicidio della ragazza.
Spazio poi agli aggiornamenti sull’omicidio di Pierina Paganelli e sull’identikit dell’assassino. Ospite in studio Loris Bianchi.
Infine, un focus sul caso di Pamela Genini, la ragazza uccisa dal fidanzato e la cui tomba è stata profanata.
Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi.
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