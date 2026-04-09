Venerdì 10 aprile, alle ore 21.30, su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

Al centro della puntata, con una testimonianza esclusiva, il giallo di Campobasso: continuano le indagini sulla drammatica vicenda di Antonella e Sara, madre e figlia, per capire chi ha messo il potente veleno nei piatti di una cena di Natale.

Si torna a parlare anche di Garlasco con tutti gli ultimi aggiornamenti, dal numero di persone sulla scena del crimine al possibile movente legato ai video privati di Chiara.

E ancora, focus su Pierina Paganelli e le ultime novità sul caso di Pamela Genini, con la presenza in studio dell’amico Francesco Dolci.

Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Gianluca Zanella, Paolo Reale, Massimo Picozzi, Paolo Colonnello, Caterina Collovati e Marco Oliva.

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