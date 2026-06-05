Quarto Grado aggiorna sulle ultime notizie riguardo la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, le due donne che sarebbero morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, durante le festività natalizie.

Una morte ancora inspiegabile dopo oltre cinque mesi dall'inizio delle indagini. I test tossicologici avrebbero rivelato tracce di ricina nel sangue di Sara e Antonella, ma, in un'intervista esclusiva, il padre di Antonella Di Ielsi dichiara che la famiglia non c'entri nulla con la morte di sua figlia e sua nipote: "È vero che pensate che sia successo in famiglia? Ma chi può essere? Sembra una cosa impossibile. Poi in questo modo".

L'uomo racconta per la prima volta gli ultimi momenti insieme a sua figlia: "Stava quasi in silenzio. Stava in piedi, ma non aveva la forza di parlare. Per me, Antonella aveva già capito che Sara se ne era andata. È crollata a terra, hanno dovuto portare la barella e portarla al pronto soccorso. Io non l'ho più vista".