Delitto di Garlasco, il video della nuova vita di Alberto Stasi fuori dal carcere

Quarto Grado torna sul caso del delitto di Garlasco mandando in onda in esclusiva le prime immagini di Alberto Stasi che ha iniziato una nuova vita fuori dal carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti concesso ad Alberto Stasi l'affidamento in prova. L'uomo non dovrà più tornare nel carcere di Bollate dove ha trascorso gli ultimi 10 anni della sua vita dopo la sentenza definitiva di condanna per il delitto della fidanzata Chiara Poggi.
Oggi Alberto Stasi vivrebbe in una cittadina dell'hinterland milanese in un piccolo appartamento in affitto e si recherebbe al lavoro, a Milano, tutti i giorni con i mezzi pubblici. I magistrati che gli hanno concesso di lasciare il carcere hanno sottolineato il suo rigoroso rispetto delle regole.
Alberto Stasi era stato condannato in via definitiva nel 2015 a sedici anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Le nuove indagini della Procura di Pavia si starebbero concentrando su Andrea Sempio come unico indagato, in un procedimento distinto dal percorso di revisione già avviato dalla difesa di Stasi.
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