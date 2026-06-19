Delitto di Garlasco, il video della nuova vita di Alberto Stasi fuori dal carcere

Quarto Grado torna sul caso del delitto di Garlasco mandando in onda in esclusiva le prime immagini di Alberto Stasi che ha iniziato una nuova vita fuori dal carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti concesso ad Alberto Stasi l'affidamento in prova. L'uomo non dovrà più tornare nel carcere di Bollate dove ha trascorso gli ultimi 10 anni della sua vita dopo la sentenza definitiva di condanna per il delitto della fidanzata Chiara Poggi.

Oggi Alberto Stasi vivrebbe in una cittadina dell'hinterland milanese in un piccolo appartamento in affitto e si recherebbe al lavoro, a Milano, tutti i giorni con i mezzi pubblici. I magistrati che gli hanno concesso di lasciare il carcere hanno sottolineato il suo rigoroso rispetto delle regole.