Sulla fine della loro storia, la testimone riferisce le parole con cui l'indagato le avrebbe spiegato la rottura: "Lui mi ha detto: Guarda, non voglio prendermi troppe responsabilità seriamente . Io volevo un tipo di relazione diversa e quindi ci siamo lasciati, poi ci siamo continuati a sentire perché comunque effettivamente è una persona che conosco e con cui mi sono sempre trovata bene".

A Quarto Grado vanno in onda in esclusiva le parole rilasciate ai carabinieri dall' ex fidanzata di Andrea Sempio , l'uomo che la Procura di Pavia indica come unico responsabile dell' omicidio di Chiara Poggi nel caso di Garlasco . La testimone, che avrebbe frequentato l'indagato per circa tre anni a partire dal 2015, ricostruisce la natura del loro rapporto e prende le distanze dall'ipotesi che lei avesse mai temuto un gesto violento da parte sua.

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini indicando Andrea Sempio come responsabile del delitto di Garlasco, a quasi vent'anni dall'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato avrebbe agito per il rifiuto opposto a un approccio nei giorni precedenti il delitto: proprio per verificare la sua condotta relazionale e la sua reazione di fronte a un "no" gli inquirenti avrebbero deciso di ascoltare la donna.

L'ex fidanzata, però, dichiara: "Lui non ha mai fatto niente di violento nei miei confronti". Ammette di essere apparsa preoccupata durante uno degli ultimi incontri: "Lui mi ha chiesto che cosa c'era che non andava, non volevo dirglielo, perché in realtà semplicemente io stavo frequentando un'altra persona".

La testimone racconta l'unico episodio in cui l'indagato avrebbe tentato un approccio fisico dopo la rottura: "La prima volta che ci siamo rivisti e che abbiamo chiacchierato semplicemente, lui ha provato a baciarmi e gli ho detto di no perché comunque mi stavo frequentando con un'altra persona. Fine. È finita lì, non ci sono state altre situazioni, non mi ha mai forzato a fare niente. Per quello mi sembra anche strano il discorso".

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