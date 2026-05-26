"Ma poi quel muro lì, non è un muro liscio. Quando vai a dare le impronte, la mano la metti sulla superficie liscia".

A parlare è Andrea Sempio, unico indagato nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco, in un'esclusiva intercettazione ambientale del 22 maggio 2025 andata in onda a Quarta Repubblica.

Per i pm di Pavia l'impronta 33 sarebbe uno degli indizi più solidi contro Andrea Sempio.

"Lì il muro è tutto rugoso, segnato, pieno di robe. Quindi come fai a sapere qual è la mia mano? Eh niente, si sono inventati sta ca***a qua quindi o non è mia e stanno dicendo una ca***a o se verrà stabilito che è mia, va bene", dichiara Sempio nell'intercettazione commentando anche l'assenza di sangue nell'analisi dell'impronta, "È un'impronta sul muro però non è insanguinata e non c'entra niente. Non sono databili quindi non puoi sapere se è stata lasciata prima o dopo".

L'impronta 33 è un'impronta ritrovata sul muro delle scale che portano alla cantina di casa Poggi, dove è stato ritrovato il corpo di Chiara. Secondo le nuove indagini, l'impronta potrebbe essere del palmo della mano destra di Sempio.

L'impronta era finita nell'attenzione dei Ris già nel 2007 quando era stata grattata via per cercare tracce biologiche con esito negativo.

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