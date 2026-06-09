"Chiara non mi ha mai parlato né delle telefonate, né di Andrea Sempio". A parlare è Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, nel corso dell'interrogatorio a cui si è sottoposto il 20 maggio 2025 e mandato in onda in esclusiva da Quarta Repubblica.

Nel corso della puntata dell'8 giugno, la trasmissione condotta da Nicola Porro è tornata sul caso del delitto di Garlasco con alcuni stralci dell'interrogatorio di Stasi con Fabio Napoleone, procuratore capo di Pavia. In uno di questi video si parla anche delle telefonate che sarebbero state effettuate tra il 7 e l'8 agosto 2007. "Chiara non me lo ha riferito - risponde Alberto Stasi alle domande del procuratore riguardo le presunte chiamate ricevute da Chiara Poggi - Ragionando in termini più astratti e generici forse dipende dalla circostanza. Cioè, se in quel momento l'avesse reputato importante magari me lo avrebbe detto oppure se non era distratta da altre cose, cioè da fattori che forse oggi è difficile mettere in campo".