Erica, iniziate le riprese della nuova serie tv con Vanessa Incontrada

Prendono il via le riprese di Erica, la nuova serie di Canale 5 che vedrà protagonista Vanessa Incontrada. Nella fiction diretta dal regista Ciro D'Emilio, l'attrice vestirà i panni di una scrittrice di gialli in crisi creativa che, tornata alle sue origini in Toscana, a Piombino, si trova coinvolta in un omicidio. A condurre le indagini sarà l'affascinante e determinato poliziotto Leonardo, interpretato da Francesco Scianna. Tra colpi di scena e segreti inconfessabili, Erica e Leonardo si ritroveranno a far luce su altri oscuri delitti avvicinandosi a una verità che potrebbe cambiare la loro vita. La fiction è l'adattamento di Erica, la serie francese di grandissimo successo tratta dai famosi romanzi di Camilla Läckberg, scrittrice da milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Su Mediaset Infinity è possibile vedere gratis e on demand altre serie interpretate da Vanessa Incontrada. Oltre ad aver affiancato a lungo Claudio Bisio come conduttrice sul palco di Zelig, l'attrice ha preso parte a diversi progetti del piccolo schermo, tra cui Fosca Innocenti e Tutto quello che ho. Nel 2011, Vanessa Incontrada è protagonista con Alessio Boni della miniserie I cerchi nell'acqua, diretta da Umberto Marino. La fiction si concentra sulle ricerche di Davide Freccero, che dopo vent'anni di lontananza torna al suo paese natale. Qui, oltre a riavvicinarsi al fratello Ferruccio, si ritrova coinvolto nelle vicende del piccolo paese e negli intrecci amorosi con Bianca Della Rocca, interpretata proprio da Vanessa Incontrada. Nel 2013 presta il volto a Irene nella seconda stagione di Benvenuti a tavola, accanto a Giorgio Tirabassi e Fabrizio Bentivoglio. Vanessa Incontrada fa quindi il suo ritorno nella serialità targata Mediaset con la brillante interpretazione di Fosca Innocenti nell'omonima serie diretta da Fabrizio Costa e prodotta da Banijay Studios Italy. La fiction, composta da due stagioni, si concentra sulla vita privata e sulle indagini di un vicequestore da un dono straordinario: il suo olfatto trasforma ogni fragranza percepita in un indizio risolutivo. Nel 2024 è invece protagonista di Tutto quello che ho, in cui ha le sembianze dell'avvocato Lavinia. L'equilibrio della donna e donna e del marito, interpretato da Marco Bonini, va in pezzi quando la figlia diciottenne Camilla scompare misteriosamente. Le ricerche porteranno alla luce una serie di indizi che condurranno verso la verità.

