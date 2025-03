Titanic su Canale 5: cinque cose che (forse) non sapete

Dal casting alternativo ai record che nessuno riesce a battere. Vi raccontiamo 5 curiosità su Titanic che andrà in onda giovedì 20 marzo in prima serata su Canale 5

Kate Winslet in una scena di Titanic

Era il 1996 quando James Cameron decise di scrivere, produrre e girare uno dei più importanti kolossal della storia del cinema. Titanic andrà in onda giovedì 20 marzo in prima serata su Canale 5 (il Grande Fratello tornerà con una nuova puntata lunedì 24 marzo). Titanic è stato inserito dall'American Film Institute all'83esimo posto nella classifica dei cento migliori film americani di tutti i tempi. Qui sotto vi raccontiamo cinque curiosità che forse non sapete sul film.

Titanic, il cast senza Leonardo di Caprio e Kate Winslet

La pellicola di James Cameron consacrò a livello mondiale i giovanissimi Leonardo di Caprio e Kate Winslet: il loro successo da quel momento in poi è stato inarrestabile e sul set i due attori hanno stretto un’amicizia che continua ancora oggi. In principio però il volto di Jack Dawson doveva essere quello di Matthew McCounaughey, mentre Johnny Depp fu contattato dalla produzione per la parte, ma l’attore rifiutò. Stessa discorso per l’interprete femminile. Per il ruolo di Rose vennero contattate numerose attrici già affermate: Jennifer Aniston, Angelina Jolie, Drew Barrymore, Nicole Kidman, Cameron Diaz, Winona Ryder, Rachel Weisz e molte altre

Il quadro di James Cameron

Tra le scene più celebri della pellicola troviamo quella in cui Jack fa un ritratto senza veli a Rose. Il quadro è stato dipinto dal regista James Cameron in persona. Fu la prima scena di nudo nella carriera dell’attrice.

Titanic e i record imbattibili

Ancora oggi Titanic detiene importanti record in termini di premiazioni cinematografiche: il record per il maggior numero di candidature agli Academy Awards , ovvero 14, esattamente come Eva contro Eva e La La Land, e il record del maggior numero di statuette vinte, 11, come Ben-Hur e Il signore degli anelli - Il ritorno del re. Né Kate Winslet né Leonardo di Caprio vinsero la statuetta per il loro ruolo.

Buona la prima sul set di Titanic

Si racconta che alcune battute di Titanic, successivamente diventate iconiche, non fossero presenti nel copione. Alcune battute improvvisate o vere e proprie azioni sono state mantenute da Cameron che ne aveva colto il potenziale scenico. "Mettiti sul letto… ehm, sul divano!", pronunciata da Leonardo DiCaprio, è stata mantenuta perché comunica l'imbarazzo e la spontaneità del giovane nella scena del ritratto. Billy Zane rovescia un tavolo durante la discussione con Kate Winslet, un'azione totalmente improvvisata.

Il segreto di My Heart Will Go On

La colonna sonora è stata curata dal compositore James Horner e proprio lui è riuscito a far cambiare idea a James Cameron durante la lavorazione del film.

Il regista non voleva includere alcun brano nella colonna sonora del film: per questo motivo, Horner produsse di nascosto My Heart Will Go On cantata da Celine Dion. James Cameron rimase entusiasta del brano e lo inserì nella pellicola.