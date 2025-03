Grande Fratello, perché non va in onda il 20 marzo

Il Grande Fratello non va in onda giovedì 20 marzo. Scopriamo quando andrà in onda la nuova puntata del reality

Manca sempre meno all'attesa finale del Grande Fratello. Dopo una doppia eliminazione nella puntata di lunedì 17 marzo, scopriamo quando andrà in onda una nuova puntata del reality.

Grande Fratello, quando va in onda la nuova puntata

Il Grande Fratello non va in onda giovedì 20 marzo su Canale 5. Il prossimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini è per lunedì 24 marzo in prima serata su Canale 5.

In nomination per la prossima eliminazione troviamo Helena Prestes, Giglio e Chiara Cainelli. Sarà il pubblico a decidere chi potrà continuare il suo percorso verso l'agognata finale e chi dovrà lasciare per sempre la Casa.

Cosa va in onda al posto del Grande Fratello

Nella prima serata di giovedì 20 marzo, Canale 5 propone la messa in onda del film premio Oscar Titanic, diretto da James Cameron.

La pellicola con protagonisti Leonardo Di Caprio e Kate Winslet detiene alcuni importanti record in termini di premiazioni cinematografiche: il record per il maggior numero di candidature agli Academy Awards , ovvero 14, esattamente come Eva contro Eva e La La Land, e il record del maggior numero di statuette vinte, 11, come Ben-Hur e Il signore degli anelli - Il ritorno del re.

