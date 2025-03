Da Terra Amara a Endless Love, ecco tutte le serie tv turche più conosciute in Italia disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity

Dalla soap cult Terra Amara, fino a Tradimento, passando per Endless Love, sono tante le serie tv turche entrate nel cuore del pubblico italiano. Tra le più amate spiccano anche commedie romantiche come Mr Wrong e Bitter Sweet. Di seguito i 13 titoli delle serie tv prodotte in Turchia più apprezzate dal pubblico italiano che si possono vedere gratis in streaming e in italiano su Mediaset Infinity.

1. Terra amara

Iniziamo con Terra amara, la serie turca per eccellenza che è riuscita a conquistare il pubblico dei telespettatori sin dal suo debutto su Canale 5 nell'estate del 2022. Bir Zamanlar Çukurova - questo il nome originale della soap lanciata in Turchia nel 2018 - racconta l'amore indissolubile tra Yilmaz, interpretato da Uğur Güneş, e Zuleyha, interpretata da Hilal Altınbilek. La relazione nasce nella Istanbul degli anni Settanta e sarà destinata a scontrarsi con una serie di vicissitudini. L'amore non è l'unico ingrediente di questa dizi: colpi di scena, minacce, omicidi, indagini e misteri vanno a completare la fitta trama di Terra amara.

La serie vede diversi attori che il pubblico italiano ha imparato a conoscere poi anche in altri titoli, come Murat Ünalmış, che interpreta Demir e ritroveremo ne La Rosa della vendetta, Vahide Perçin, Hunkar, protagonista anche di Tradimento, Kerem Alışık, Fekeli, presente anche in Endless Love. Nel cast troviamo anche Aras Şenol, famoso in Italia per la sua vittoria all'Isola dei Famosi, Melike İpek Yalova, che interpreta Müjgan, Furkan Palalı, che dà il volto a Fikret e İbrahim Çelikkol, protagonista di My Home, My Destiny.

2. Endless Love

Tra le serie turche che sono diventate cult anche in Italia è impossibile non citare Endless Love (Kara Sevda). Trasmessa per la prima volta in Turchia dal 2015 al 2017, la dizi ruota attorno alla storia d'amore di due studenti, Nihan (Neslihan Atagül) e Kemal (Burak Özçivit), che dopo essersi conosciuti in maniera del tutto casuale, intraprendono una relazione duratura e profonda. Un legame indissolubile ostacolato da diversi nemici, uno su tutti il marito di Nihan, Emir (Kaan Urgancıoglu).

Can Yaman e Özge Gürel in Mr Wrong

3. Mr Wrong

Mr Wrong (in turco Bay Yanlış) è una rom-com con due celebri attori turchi: Can Yaman e Özge Gürel, che anni prima avevano lavorato insieme in Bitter Sweet. La serie segue le vicende della giovane Ezgi, sfortunata in amore al punto da perdere le speranze di poter incontrare il suo "Mr. Right", l'uomo dei suoi sogni. Le sue certezze vacillano quando conosce il suo vicino di casa Ozgur, donnaiolo incallito, un classico esempio di "Mr. Wrong". Ezgi e Ozgur stringono un accordo: lei dovrà fingere di essere la sua fidanzata e lui le impartirà vere e proprie lezioni di seduzione. Tra i due nasce così un'immediata attrazione.

4. If You Love

Tra le rom-com turche disponibili gratis in streaming su Mediaset Infinity troviamo anche If You Love. Protagonisti di questa serie turca amata anche in Italia sono Ates Arcali (l'attore Kerem Bürsin), rampollo cresciuto in collegio dopo la morte prematura di sua madre, e Leyla Kokdal (Hafsanur Sancaktutan), una giovane donna che non ha mai conosciuto la sua famiglia d'origine e che per guadagnarsi da vivere truffa le persone. Tra inganni, sotterfugi e diffidenze, la serie segue le vite dei due, destinate a incrociarsi.

5. Everywhere I go

In turco Her Yerde Sen, Everywhere I go è una commedia premiata come miglior serie comica-romantica ai Golden Lens Awards. Protagonista maschile della soap è Demir (Furkan Andıç), un giovane architetto in carriera appena tornato a Istanbul dal Giappone. Quando acquista la casa della sua infanzia, però, si rende conto che è stata venduta anche ad un'altra ragazza, Selin (Aybüke Pusat). Tra i due è subito scontro, ma dall'ostilità all'amore, talvolta, il passo è breve.

6. The Family

Kivanc Tatlitug è il protagonista maschile delle due stagioni di The Family (Aile), entrambe presenti su Mediaset Infinity. La serie turca lanciata nel 2023, racconta la storia d'amore tra Aslan, il figlio di una potente famiglia criminale di Istanbul, e Devin, una brillante psicologa. Devin è interpretata dall'attrice turca ed ex modella Serenay Sarıkaya.

7. Tradimento

In Tradimento ritroviamo tra i protagonisti Vahide Percin, l’amata Hunkar Yaman di Terra Amara. L'attrice interpreta il ruolo di Guzide, una giudice integerrima e inflessibile, che dopo anni di onorata carriera si troverà costretta a scendere a compromessi per salvare la sua famiglia.

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy) in una scena di Tradimento

8. Segreti di famiglia

Inganni, sospetti e intrecci amorosi sono gli ingredienti di Segreti di famiglia, dizi turca in cui ritroviamo Kaan Urgancıoğlu, l'attore che ha prestato il volto a Emir Kozcuoğlu in Endless Love. In questa serie Kaan è il procuratore Ilgaz Kaya, la cui vita si intreccia con quella dell'avvocata Ceylin Erguvan per risolvere un complicato caso di omicidio.

9. Dreams & Realities

Anche in Dreams and Realities (titolo originale: Hayaller ve Hayatlar) ritroviamo una delle attrici protagoniste di Endless Love. Si tratta di Melisa Asli Pamuk, Asu in Kara Sevda, che qui veste i panni di Setenay. Dreams and Realities è una romantic comedy a tinte thriller che narra le vicende di cinque donne con cinque sogni da realizzare, la ricerca dell’amore e un omicidio che cambierà tutte le prospettive. Tra le protagoniste troviamo anche Ozge Gurel, nota al pubblico italiano per i suoi ruoli in Mr. Wrong – Lezioni d’amore, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Cherry Season.

10. My Home My Destiny

My Home, My Destiny è la serie turca tratta da un romanzo basato su una vicenda realmente accaduta. Demet Ozdemir interpreta il personaggio principale, Zeynep, una ragazza di umili origini che da bambina è stata adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d'interesse con un uomo dell'alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita. Protagonista maschile della serie è İbrahim Çelikkol, visto anche nelle vicende che chiudono la saga di Terra Amara.

11. La rosa della vendetta

Il successo di Murat Unalmis, Demir in Terra amara, continua con La rosa della vendetta. Al centro del racconto la storia di Gulcemal che, insieme alla sorella Gulendam, è stato abbandonato quando era ancora bambino dalla madre, fuggita con l'uomo che amava. Quest'ultimo verrà poi ucciso da Gulcemal, il quale avrà modo di cambiare per sempre la sua vita quando conoscerà Deva Nakkasoglu, interpretata dall'attrice e ballerina Melis Sezen.

12. Love, Reason, Get even

Si torna alle tinte rosa da commedia romantica con Love, Reason, Get even, dizi turca con protagonisti Burcu Ozberk e Ilhan Sen nei panni di Esra e Ozan, due ex che si rincontrano anni dopo la fine del loro matrimonio e l'invenzione di un'app che ha reso Ozan milionario. Esra si trova davanti un uomo freddo e arrogante, molto diverso da quello che un tempo amava. Questo scatena in lei il desiderio di farlo innamorare di nuovo di lei e di vendicarsi.

13. Bitter Sweet

Bitter Sweet ha come protagonisti Ozge Gurel e Can Yaman. La serie racconta la storia di Nazli, un'ambiziosa cuoca dall'animo nobile che sogna di diventare chef. La sua vita si intreccia con quella del ricco e affascinante Ferit, che assume Nazli come cuoca personale. Visto il successo della serie, uscita per la prima volta nel 2017, la coppia di attori tornerà a lavorare alcuni anni dopo in Mr Wrong.

