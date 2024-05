Da Attacco allo stato a Il testimone, le fiction con Raul Bova su Mediaset infinity

Da Ultimo a Nassiryia - Per non dimenticare, da Attacco allo stato a I gioielli di Madame De, le fiction con protagonista l'attore Raoul Bova tornano disponibili gratis e on demand su Mediaset Infinity, insieme ad altri titoli da non perdere. Il catalogo si è infatti arricchito di altre serie con Michele Placido, come L'ultimo padrino, Il sequestro Soffiantini e La Missione.

Le fiction con Raoul Bova da vedere gratis su Mediaset Infinity

Tuffo nel passato per i fan dell'attore romano, che nel 1998 interpretò il capitano Ultimo nell'omonima miniserie composta da cinque stagioni, interamente disponibili on demand. Nell'Italia dei misteri e delle collusioni tra mafia, affari e politica, il capitano Ultimo recluta un gruppo di carabinieri ribelli e indisciplinati e lo trasforma in un nucleo operativo mosso da motivazioni profonde. Il 2001 vede Raoul Bova recitare accanto ad Aisha Cerami nella miniserie diretta da Michele Soavi, Il Testimone. Le vicende portate sullo schermo si ispirano a quanto vissuto da molti "testimoni di giustizia" che in Italia hanno avuto il coraggio di testimoniare contro il crimine organizzato. Nello stesso anno l'attore è impegnato anche sul set del film I gioielli di Madame De, che si concentra sulle avventure di una donna elegante e di gran fascino sposata ad un generale, abituata a un mondo dove l'apparenza conta molto più della sostanza.

Raoul Bova ritrova invece Michele Soavi un anno più tardi, quando interpreta Francesco nella fiction che ripercorre la vita del religioso, dalla gioventù al percorso di conversione che successivamente lo porterà alla Santità da parte di Papa Gregorio IX. Lo stesso Michele Soavi torna a guidare Raoul Bova nel 2005 in Attacco allo stato, la miniserie che ripercorre le vicende relative agli attentati politici ai docenti universitari Massimo D'Antona e Marco Biagi, avvenuti rispettivamente il 19 maggio 1999 e il 19 marzo 2002 per mano delle Nuove Brigate Rosse. E ancora, la collaborazione tra il regista e l'attore si rinnova Nassiryia - Per non dimenticare, ispirata alla tragedia del 12 novembre 2003 costata la vita a 12 carabinieri.

Le fiction con Michele Placido da vedere gratis su Mediaset Infinity

Altri titoli disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity riguardano invece l'immenso Michele Placido, attore vincitrice di un Orso d'argento come migliore attore e di cinque David di Donatello. Da La missione, miniserie del 1998 diretta da Maurizio Zaccaro, a Il sequestro Soffiantini, basata sul rapimento dell'imprenditore Giuseppe Soffiantini. E infine L'ultimo padrino, incentrata sull'ultimo periodo di latitanza di Bernardo Provenzano.

Gli altri titoli da vedere gratis su Mediaset Infinity

In streaming su Mediaset Infinity sono disponibili altri film e serie televisive, come Maria Montessori - Una vita per i bambini. La miniserie biografica si concentra sulla vita della famosa pedagogista italiana ideatrice del metodo che porta il suo nome, ancora oggi famoso e applicato in tutto il mondo. A vestire i panni della protagonista, Paola Cortellesi, affiancata da un cast che vede la partecipazione di Massimo Poggio, Gianmarco Tognazzi, Giulia Lazzarini, Adalberto Maria Merli, Imma Piro e Lisa Gastoni. E ancora, Uno bianca, la serie basata su episodi di cronaca realmente avvenuti tra il 1987 e il 1994; Ultima Pallottola, la fiction poliziesca con Giulio Scarpati e Antonio Catania; e Doppio agguato, miniserie liberamente ispirata al rapimento dell'industriale Dante Belardinelli.

