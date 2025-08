Forbidden Fruit 2, la puntata del 4 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 4 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 4 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 4 agosto

Ender fa ascoltare ad Halit le registrazioni di una conversazione tra Sengul e Caner, in cui la donna rivela tutti gli stratagemmi adottati da Yildiz per sposare Halit. Sengul decide in seguito di ritrattare le sue affermazioni, dichiarandole frutto di un moto di rabbia nei confronti della sua (ex) amica.

Di fronte alle accuse Yildiz si dichiara innocente e, quando Halit non prende le sue difese, decide di andare via di casa e di trasferirsi nel suo vecchio appartamento. Chiede inoltre a Zeynep di tornare in Turchia per starle vicina.

Zeynep annuncia a Cem che, con suo profondo rammarico, è costretta a tornare a casa.

Anche Ender lascia la villa di Halit, su richiesta del suo ex marito, e torna a vivere con suo fratello.

Sengul chiede a Yildiz di pagarla perché non racconti ad Halit la verità sulle macchinazioni delle due amiche volte a far diventare Yildiz la nuova signora Argun.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5

