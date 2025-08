Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 4 agosto

Nel primo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda lunedì 4 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ender fa ascoltare ad Halit delle registrazioni di una conversazione tra Sengul e Caner che può compromettere Yildiz. Vedendo la mancata reazione in sua difesa da parte di Halit, Yildiz decide di andare via di casa e di chiamare Zeynep per chiederle di tornare dagli Stati Uniti. Anche Ender se ne va dalla villa di Halit su richiesta dell'ex marito. Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE