“Una graduale e profonda evoluzione”. Così l’ad Pier Silvio Berlusconi ha descritto in breve il nuovo palinsesto Mediaset, che ha presentato alla stampa insieme a Federico Di Chio, direttore Marketing Strategico del gruppo e Mauro Crippa, direttore generale dell’informazione RTI. Ecco le principali novità del palinsesto Mediaset per la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

I nuovi volti dell’informazione di Mediaset

Le prime novità riguardano le nuove figure nel campo dell’informazione di Mediaset. Pomeriggio 5 cambia formula: “Più attualità, meno temi leggeri”, anticipa Pier Silvio Berlusconi. La conduzione passa da Myrta Merlino a Gianluigi Nuzzi, che manterrà anche il suo programma storico su Rete 4, Quarto Grado.

La seconda serata di Canale 5 si impreziosisce con due programmi giornalistici, che si aggiungeranno allo speciale TG5 del sabato notte già presente in palinsesto. Il venerdì notte spazio a Bianca Berlinguer, che dalla seconda metà di ottobre condurrà un programma di inchieste e reportage. La domenica notte previsto Federico Rampini, con Risiko.

Rete 4 vedrà la presenza di Nicola Porro alle 19, dal lunedì al venerdì, con una striscia chiamata 10 minuti. In autunno, previste sei serate con Toni Capuozzo che presenterà Giganti, dedicato agli uomini e alle donne che hanno fatto la storia.

Altro nuovo acquisto di Rete4 è Tommaso Labate, pronto a cimentarsi con il progetto Real Politik. Tutte le prime serate sono confermate.

Le modifiche nell’access time e nel preserale di Canale 5

“Canale 5 è in un momento particolare, con un solido e impeccabile daytime, ma un po’ di fatica nell’access e nel preserale”, ha spiegato Pier Silvio Berlusconi. “Ringrazio Antonio Ricci con cui stiamo lavorando a un nuovo percorso”. Il progetto per Canale 5 per quella fascia prevede una serie di sperimentazioni, prima del ritorno di Striscia la Notizia a novembre. “Il primo esperimento sarà la Ruota della Fortuna con Gerry Scotti”, ha detto l’ad, che non esclude la prova di altri programmi nel corso dell’anno.

Per quanto riguarda il preserale, dopo la messa in onda di Avanti un Altro, la novità riguarda Max Giusti: “Siamo felici del suo arrivo a Mediaset, è un personaggio eclettico”, ha commentato Berlusconi. “Pensiamo che la sua giusta collocazione per cominciare sia il preserale, poi certamente potrà passare in prima serata”. Giusti presenterà un programma nuovo di cui non sono ancora stati divulgati i dettagli.

Pier Silvio Berlusconi e Federico Di Chio (Credit: Gaia Berruto/Mediaset Infinity)

L’intrattenimento, i nuovi programmi di Canale 5

Dopo il successo della prima edizione, Silvia Toffanin e Maria De Filippi lavoreranno di nuovo insieme a This is me. Ma non è l’unico programma che vedrà una loro collaborazione. Sono previste infatti tre o quattro serate di uno speciale Verissimo in prima serata, che prevede un aggancio molto forte all’attualità. “La formula dovrebbe essere quella dell’intervista di Maurizio Costanzo”, ha spiegato Pier Silvio Berlusconi, definendo il programma un vero e proprio tributo al giornalista scomparso. “Mi piacerebbe potesse avere un’apertura anche alla politica, con interviste ai grandi leader italiani e, perché no, anche stranieri”.

Per quanto riguarda gli show evento di Canale 5, oltre al già citato This is me, previsto un programma con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada e un nuovo progetto di Pio e Amedeo. Anche Andrea Pucci proporrà uno spettacolo ad hoc per la rete. “Ma non solo: Andrea Pucci sarà coinvolto anche in altri progetti”, ha detto l’ad.

L’azienda prevede lo sviluppo di tre programmi per Canale 5: You, lo spettacolo sei tu, un people show con il pubblico al centro, Il club dell’1%, un game show da prima serata e un prodotto con i bambini di cui non è ancora stato confermato il nome.

Tornano nella nuova stagione Zelig e Io Canto Family. Chi vuol essere Milionario, condotto da Gerry Scotti, sarà rinnovato con la formula torneo. Ricompare in palinsesto Scherzi a Parte, anch’esso modificato e probabilmente affidato a Max Giusti.

Tutti confermati i programmi di Maria De Filippi, con una importante novità a partire da Tù Sì Que Vales: “Il programma finirà a mezzanotte”, ha anticipato Berlusconi. “Ringrazio Maria De Filippi che per prima farà questo esperimento, che gradualmente vorremmo estendere ad altri prodotti”.

I reality e gli eventi musicali di Canale 5

Resta la vocazione musicale della rete ammiraglia che, come già avvenuto durante questa stagione, proporrà una serie di eventi musicali: in autunno prevista la messa in onda dei concerti di Elisa, Elodie, Umberto Tozzi e Alessandra Amoroso. Canale 5 trasmetterà anche lo spettacolo coordinato da Fiorella Mannoia “Una, nessuna, centomila”, il concerto di Natale de Il Volo e una serata speciale dedicata a Pavarotti.

Qualche cambio nel comparto reality show: “Per me hanno ancora tanto da dire”, ha confessato Pier Silvio Berlusconi. Mediaset pensa a due edizioni di Grande Fratello. La prima in autunno, con la conduzione di Simona Ventura e le caratteristiche delle origini: durata di soli 100 giorni e cast non famoso. “Vorremmo che avesse del glam”, ha detto Pier Silvio Berlusconi. “E il minor numero possibile di concorrenti”.

Dovrebbe poi comparire in primavera una seconda versione, definita Grande Fratello Super Vip, con la conduzione di Alfonso Signorini. Sempre in primavera prevista anche L’Isola dei Famosi.

Le fiction di Canale 5

fiction canale5 25 26

Nel corso del 2025 e 2026 Canale 5 proporrà diverse fiction: Alex Bravo, con Marco Bocci, A testa alta, con Sabrina Ferilli, Una nuova vita, con Anna Valle, Colpa dei Sensi, con Gabriel Garko e Anna Safroncik, Erica, con Vanessa Incontrada, Il Don, progetto su un prete di periferia per cui non è ancora stato individuato il protagonista.

Riconfermate inoltre Buongiorno Mamma!, con la terza stagione, Vanina, con la seconda stagione, Viola come il mare, con la terza stagione. E ovviamente grande attesa per il ritorno de I Cesaroni.

I programmi di Italia 1

Anche su Italia 1 diverse le novità: la prima è Zelig On, programma da prima serata con Paolo Ruffini che dovrebbe divenire la fucina di nuovi talenti comici da sfruttare poi nello storico Zelig di Canale 5.

Per sei serate Costanza Calabrese condurrà Blackout, programma di docu-fiction crime. Confermati poi Sarabanda Celebrity, Le Iene e Inside.

Italia 1 manterrà i suoi spazi dedicati al grande cinema e al calcio, con la Coppa Italia e la Super Coppa, in tandem con Canale 5.

