Gerry Scotti conduce La Ruota della Fortuna

Quest'estate, Canale 5 rinnova access prime time e preserale riportando in una veste tutta nuova due grandi classici della TV Mediaset: La Ruota della Fortuna e Sarabanda. Un primo passo concreto verso il percorso di sperimentazione, evoluzione e innovazione che coinvolgerà la rete ammiraglia nelle prossime stagioni.

Lunedì 14 luglio in access, la fascia di programmazione televisiva che precede la prima serata, debutta Gerry Scotti in un’edizione completamente rivisitata de La Ruota della Fortuna: un nuovo studio, una band musicale dal vivo, un inedito finale che pensiamo terrà lo sfidante e i telespettatori col fiato sospeso.

La settimana successiva, da lunedì 21 luglio, torna nella fascia preserale lo storico quiz musicale di Mediaset: Sarabanda, condotto da Enrico Papi in una versione non vip totalmente rinnovata. Confermati alcuni “classici” come la mitica sfida del 7x30: trenta secondi per indovinare senza esitazioni sette brani musicali.

Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di Mediaset, dichiara: "Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5. Evoluzione che, in totale sintonia con Antonio Ricci, coinvolgerà anche Striscia la Notizia: un contenuto importante, un pezzo di storia della televisione che tornerà in una nuova veste nell’arco della prossima stagione".

Berlusconi continua: "Per evolvere bisogna sperimentare. E farlo già dall’estate dimostra la nostra determinazione a rischiare e innovare. Grazie ad Antonio Ricci, grazie di cuore anche a Gerry Scotti e a Enrico Papi e a tutti un sincero augurio di buon lavoro".

Striscia la Notizia tornerà in onda a novembre. Per Paperissima Sprint, tra le migliori collocazioni in palinsesto, è stato scelto, di comune accordo con Antonio Ricci, lo storico slot de I Simpson, subito dopo Sport Mediaset, su Italia 1.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE