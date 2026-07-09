Per l’autunno del 2027 spazio anche alla musica napoletana con Viva Napoli! , diretto da Gigi D’Alessio, che torna anche in coppia con Vanessa Incontrada per il programma Gigi e Vanessa insieme . In primavera, previsto lo spettacolo Un paese, mille canzoni con la partecipazione dei Pooh : “Non un concerto, ma un grande show”. E a proposito di musica, riconfermato Super Karaoke .

Tornano i grandi concerti su Canale 5. In autunno previsti gli show di Irama , Achille Lauro , Emma , Giorgia . Confermato anche il trio de Il Volo , con il programma Il Volo - Tutti per Uno e con il concerto di Natale , che vedrà i tre cantare con ospiti come Arisa, Noemi e Malika Ayane.

La ruota della Fortuna “che ha cambiato i destini della tv italiana”, i grandi show evento “che costano molto, ma portano su Canale 5 spettatori nuovi e molto valore”, l’informazione che “è molto importante all’interno della nostra proposta”. Queste solo alcune delle parole usate da Pier Silvio Berlusconi , ceo di Mfe-Media for Europe, durante la serata con la stampa, l’8 luglio, per presentare la nuova stagione e fare il punto sulla situazione di Mfe . “La tv italiana è un benchmark a livello europeo”, spiega. “Gli altri broadcaster europei tirano a campare. Noi no, vogliamo fare il contrario: siamo editori televisivi e vogliamo investire sul prodotto”.

In access non si tocca il programma più di successo della stagione: La Ruota della Fortuna . Si arricchisce invece il preserale di Canale 5, che vedrà la presenza di diversi titoli: The Wall , Avanti un altro! , Caduta Libera e due sorprese provenienti dal passato di Mediaset: Passaparola e Ok! Il prezzo e giusto .

Ma ci saranno anche delle sorprese: un nuovo game show condotto da Michelle Hunziker , Il club dell’1% e un nuovo celebrity show chiamato El Desafio , format già in onda in Spagna dove i concorrenti sono messi alla prova sia fisicamente che mentalmente.

Tra gli show evento confermati nella nuova stagione anche La Ruota dei Campioni , Taratatà e This is Me con Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Ci sarà spazio per Dive , che celebra le grandi artiste italiane, per Torno a Natale con Panariello e per Pio e Amedeo che confezioneranno un nuovo show. Confermati in blocco anche tutti i prodotti di prima serata di Maria De Filippi: Tu sì que Vales , Amici , C’è Posta per te , Temptation Island .

Per quanto riguarda L’Isola dei Famosi, il programma riparte con una versione rinnovata e con Selvaggia Lucarelli alla conduzione. “Selvaggia Lucarelli sarà sia opinionista di GF Vip sia conduttrice dell’isola”, commenta Pier Silvio Berlusconi, “è una professionista che ci piace”. Il titolo “potrebbe andare in onda a cavallo tra il 2026 e il 2027 o all’inizio del 2027”, dice Berlusconi.

Le fiction di Canale 5

Presentate anche molte fiction di Canale 5 (qui l’elenco completo). Tra grandi ritorni e novità assolute, si preannuncia una stagione ricca di titoli, con tanti volti noti: Vanessa Incontrada, Sabrina Ferilli, Anna Valle, Francesca Chillemi, Can Yaman, Gabriel Garko, Raoul Bova, Marco Bocci, Cristiano Caccamo.

La seconda serata di Canale 5: l’informazione

Torna nella seconda serata di Canale 5 Federico Rampini con Risiko: quattro puntate per raccontare le complessità geopolitiche mondiali. E da gennaio sarà sviluppato anche un nuovo programma in seconda serata presentato da Bianca Berlinguer.

I programmi di Italia 1

Italia 1 conferma Le Iene, Inside, Zelig On con Paolo Ruffini e Ale&Franz e Sarabanda Celebrity. Presente sulla rete come sempre anche il grande cinema, fra i titoli che vedremo: Wicked, Dune parte 2 e Wonka.

Lo sport di Mediaset: calcio e tennis

Tornano la Coppa Italia e la Super coppa su Canale 5 e Italia 1. Ma la grande novità della prossima stagione è il tennis con i Nitto ATP Finals a novembre su Italia 1. “Siamo molto contenti”, dice Berlusconi. “Non solo per quello che sta vivendo il tennis italiano, ma perché l’operazione ha un grande valore economico e di posizionamento”.

Rete4: l’arrivo di Milo Infante, le conferme e il nuovo access

Confermata la lineup generale di Rete4 con Quarta Repubblica, Quarto Grado, Fuori Dal Coro, Dritto e Rovescio, È sempre Cartabianca e Zona Bianca. Il programma di Bianca Berlinguer si sposterà al mercoledì per lasciare spazio, al martedì, al nuovo progetto di Milo Infante. “Ha una riconoscibilità molto forte”, dice Mauro Crippa, direttore generale dell'informazione Mediaset. “Ha lavorato molto bene e c’è grande entusiasmo per il suo arrivo su Rete4”.

Milo Infante avrà anche un programma diurno, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, chiamato Ore 11. Tra le novità anche un nuovo programma di Toni Capuozzo, Giganti - I protagonisti della storia, in cui il giornalista racconterà le vite di personaggi straordinari, come Papa Wojtyła, Robert Kennedy, la regina Elisabetta e Leonardo da Vinci.

Modifiche anche nell’access di Rete4: dal lunedì al giovedì resta 4 di Sera con Paolo Del Debbio, dal venerdì alla domenica spazio a Real Politik con Tommaso Abate.

"L'informazione è molto importante nella nostra proposta", spiega Federico Di Chio, "perché noi facciamo una tv a contatto con la realtà. Una tv che sa essere moderna, calda, viva e nuova".

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