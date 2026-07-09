Tornano con nuove stagioni le fiction più amate di Canale 5. A partire da Viola come il mare , la cui terza stagione avrà sei serate, con la protagonista femminile che non cambia, Francesca Chillemi , mentre il protagonista maschile diventa l’attore argentino Rodrigo Guirao Díaz, che prende il posto di Can Yaman. Anche per questa terza stagione Mediaset propone l'originale posizionamento in esclusiva prima su Mediaset Infinity e solo in seguito in prima serata su Canale 5 .

Durante la serata di presentazione dei palinsesti di Mediaset , Pier Silvio Berlusconi e Federico Di Chio hanno illustrato i titoli che andranno in onda nella stagione 2026-2027. Tante le riconferme e molti i nuovi progetti che verranno proposti al pubblico durante il prossimo anno.

"Sabrina Ferilli è stata protagonista del titolo di maggior successo dello scorso anno, A Testa alta", ha spiegato Di Chio. La serie ovviamente è stata rinnovata per una seconda stagione, posizionata su tre serate.

Così come è stata prodotta una seconda stagione dell'altro fortunato titolo di Canale 5, Una nuova vita, con Anna Valle. Quattro le serate previste.

Le nuove fiction di Canale 5, con Vanessa Incontrada, Can Yaman, Gabriel Garko e Raoul Bova

Tantissime le nuove fiction annunciate durante la serata di presentazione dei palinsesti. Vanessa Incontrada è protagonista di due distinti progetti: Erica (tre serate) e Un mondo bellissimo (quattro serate).

Marco Bocci è il detective Alex Bravo (sei serate), mentre Can Yaman sarà il protagonista de Il labirinto delle farfalle (quattro serate).

Previsto un melodramma famigliare di sei serate con Cristiano Caccamo, Madre Terra e un tv movie su Carlo Acutis, Il mio nome è Carlo, con Samuele Carrino, da mandare in onda probabilmente a ottobre in concomitanza con il ventennale della morte del giovane. In corso anche la definizione di progetti con Gabriel Garko e con Raoul Bova.

Proseguono poi le prime serate dedicate alla lunga serialità turca, con i titoli Racconto di una notte e L'erede.

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