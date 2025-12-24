Natale a tutti i costi, il film con Cristian De Sica su Rete 4

Haki è un cane di razza akita che ogni giorno accompagna il suo padrone, il professor Parker, alla stazione e lo aspetta fino al suo ritorno. Un giorno questa routine viene improvvisamente interrotta da una tragedia.

Hachiko - Il mio migliore amico in onda su Rete 4

La sera del 25 dicembre, il film Natale a tutti i costi, pellicola diretta da Giovanni Bognetti con Cristian De Sica e Angela Finocchiaro, va in onda in prima serata su Rete 4.

Carlo e Anna, marito e moglie, devono affrontare l'abbandono del nido da parte della loro progenie, Alessandra ed Emilio. I figli, infatti, sono ormai cresciuti e, dopo aver lasciato la provincia per andare a vivere in città, a poco a poco diventano irraggiungibili e addirittura preferiscono festeggiare il Natale con gli amici.

Carlo ha un'idea: finge di aver ereditato sei milioni di euro da una vecchia zia. L'effetto sperato di tale azione non tarda ad arrivare: i figli non solo tornano a farsi vivi, ma diventano insolitamente affettuosi e presenti.