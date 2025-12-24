Storie romantiche ed emozionanti arricchiranno la prima serata di Rete 4 durante le feste di Natale. Scopriamo i film di Natale in onda in prima serata su Rete 4 da mercoledì 24 dicembre a venerdì 26 dicembre.
Su Mediaset Infinity, trovate anche la programmazione dei film delle feste in onda su Italia 1.
La sera della Vigilia di Natale, Hachiko - Il tuo migliore amico con Richard Gere va in onda in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.
Haki è un cane di razza akita che ogni giorno accompagna il suo padrone, il professor Parker, alla stazione e lo aspetta fino al suo ritorno. Un giorno questa routine viene improvvisamente interrotta da una tragedia.
La sera del 25 dicembre, il film Natale a tutti i costi, pellicola diretta da Giovanni Bognetti con Cristian De Sica e Angela Finocchiaro, va in onda in prima serata su Rete 4.
Carlo e Anna, marito e moglie, devono affrontare l'abbandono del nido da parte della loro progenie, Alessandra ed Emilio. I figli, infatti, sono ormai cresciuti e, dopo aver lasciato la provincia per andare a vivere in città, a poco a poco diventano irraggiungibili e addirittura preferiscono festeggiare il Natale con gli amici.
Carlo ha un'idea: finge di aver ereditato sei milioni di euro da una vecchia zia. L'effetto sperato di tale azione non tarda ad arrivare: i figli non solo tornano a farsi vivi, ma diventano insolitamente affettuosi e presenti.
La commedia romantica Notting Hill con Julia Roberts e Hugh Grant va in onda il 26 dicembre in prima serata su Rete 4.
William Thacker è il proprietario di una libreria nel quartiere londinese di Notting Hill. La vita di Will viene sconvolta dall'incontro con la star cinematografica Anna Scott che, un giorno entra nella sua libreria. Reso maldestro dall'agitazione, Will le rovescia addosso del succo di arancia e la convince a cambiarsi nel suo appartamento, condiviso con lo strampalato Spike. Improvvisamente, Anna lo bacia e chiede riservatezza su quanto accaduto.