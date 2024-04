A maggio il catalogo di Mediaset Infinity si fa sempre più ricco grazie a nuovi titoli esclusivi tra imperdibili serie tv, reality e talent, programmi d'intrattenimento e l'adrenalina del grande calcio con le sfide della Coppa Italia e della Champions League. L'attesa per la seconda stagione di Viola come il mare è terminata. Già a partire da mercoledì 24 aprile i primi tre episodi sono disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, mentre da venerdì 3 maggio la serie con Francesca Chillemi e Can Yaman sarà trasmessa anche in prima serata su Canale 5. Sulla stessa rete proseguono le avventure dei naufraghi protagonisti de L'Isola dei Famosi, mentre i ragazzi della scuola di Amici continuano a sfidarsi per raggiungere la finalissima del talent. Inoltre, a cento anni dalla nascita di Mike Bongiorno, Mediaset gli rende omaggio tornando a far girare le mitica Ruota della Fortuna. A partire da lunedì 6 maggio, ogni giorno alle 18.45, Gerry Scotti riaccende i riflettori di uno dei game show più famosi al mondo. Gli amanti della musica possono gioire grazie a due appuntamenti da non perdere. Da una parte Canale 5 porterà i suoi telespettatori nella magica atmosfera dell'arena di Verona con il Volo, mentre si scaldano i motori per Io Canto Family. Ampio spazio anche alle serie tv, con i nuovi episodi di Endless Love e Everywhere I go - Coincidenze d'amore. Infine il ricco capitolo dedicato al calcio, con la finale della Coppa Italia e le fasi finali della Uefa Champions League: chi riuscirà ad alzare l'ambito trofeo?

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis a maggio: le novità

Prende finalmente il via la seconda stagione di Viola come il mare, la fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi nei panni dell'Ispettore capo di polizia Francesco Demir e della giornalista Viola Vitale. Le prime tre puntate saranno disponibili in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity a partire da mercoledì 24 aprile, mentre la serie continuerà in prima tv assoluta su Canale 5 a partire da venerdì 3 maggio. Dopo la delusione di non essere riuscita a ritrovare suo padre e la fuga di Demir dalla loro cena romantica, Viola ha deciso di prendere la vita con maggiore leggerezza. In redazione, nel frattempo, è cambiato tutto: nuovo editore, nuova direttrice, nuovi colleghi. Solo Tamara è rimasta uguale a se stessa: cinica e ironica. In occasione dei 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno (26 maggio 1924), Mediaset lo celebra con una nuova edizione de La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti, il presentatore che lo stesso Mike ha definito più volte il suo erede televisivo. Tornano le iconiche frasi Gira la ruota e Compro una vocale e tutti gli elementi fondamentali del game show, in onda per tutto il mese di maggio, a partire da lunedì 6, ogni giorno, alle 18.45 su Canale 5. La stessa rete ammiraglia Mediaset propone anche la grande musica dei ragazzi de Il Volo, protagonisti di tre serate evento all'arena di Verona, insieme a tantissimi ospiti. Ma non è tutto, perché a maggio prenderà il via anche Io Canto Family, mentre tra sfide, confronti ed eliminazioni si procede verso la finale di Amici. Chi vincerà? Infine l'intrattenimento offerto da Enrico Papi con le ultime tre puntate de La Pupa e il Secchione, con due mondi apparentemente agli antipodi: quello delle pupe, dedite alla bellezza, alla moda, al fitness, alla vita mondana, e quello dei secchioni, dediti allo studio, ai libri e alle passioni più nerd, come i videogiochi e la tecnologia.

I film e le serie tv da vedere gratis su Mediaset Infinity

In esclusiva streaming su Mediaset Infinity saranno disponibili i nuovi episodi di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), la commedia turca che vede protagonisti gli attori Furkan Andic e Aybüke Pusat, con quest'ultima già nota in Italia grazie al ruolo di Güneş in Dreams and Realities. Continuano a tenere con il fiato sospeso le vicende di Nihan e Kemal, i protagonisti di Endless Love (Kara Sevda). La fiction, disponibile on demand e nei pomeriggi di Canale 5 dal lunedì al sabato, è stata trasmessa in oltre 110 Paesi in tutto il mondo, conquistando anche diversi riconoscimenti internazionali. E poi ancora 4 mamme per un delitto, la serie spagnola interamente disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Mayte, Virginia, Amparo e Lourdes rimangono coinvolte nella morte accidentale di Elvira e per paura di essere scoperte e arrestate decidono di nascondere il cadavere. Non hanno, però, fatto i conti con una testimone che ha visto tutto riprendendole con una telecamera e che è pronta a ricattarle con una richiesta assurda. Infine, da non perdere gli appuntamenti con le nuove sfide calcistiche della Coppa Italia e della Champions League, che si avvicinano alle battute conclusive della stagione.

Mediaset Infinity: scopri tutto il catalogo

