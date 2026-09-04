Serie tv, intrattenimento, calcio, film e molto altro ancora. Settembre 2026 si preannuncia un mese ricco di novità e titoli imperdibili per il catalogo gratuito di Mediaset Infinity.
Come ogni mese, la piattaforma mette a disposizione tanti nuovi contenuti disponibili in streaming e on demand.
Il capitolo dedicato alle fiction si apre con Erica - Una detective per caso, al via su Canale 5 da mercoledì 2 settembre e disponibile on demand su Mediaset Infinity.
Con un cast guidato da Vanessa Incontrada e Francesco Scianna, la serie si ispira ai romanzi "Erica Falck" firmati da Camilla Läckberg e segue una difficile indagine che coinvolgerà la nota scrittrice di gialli Erica Magliani, tornata nella sua Piombino dopo anni di assenza.
A fare da contorno, il rapporto particolare tra Erica e la sorella Lucia (interpretata da Ivana Lotito), ma anche l'incontro della protagonista e il commissario Leonardo Carrese.
Cosa sarà successo alle coppie che hanno preso parte a Temptation Island? Dopo l'intenso viaggio nei sentimenti, il docu-reality torna in prima serata su Canale 5 con due attesissimi appuntamenti volti a raccontare gli ultimi sviluppi e i nuovi confronti che riguardano i protagonisti.
A settembre prende il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Le luci della Casa più spiata d'Italia si riaccendono per illuminare i concorrenti che si metteranno in gioco tra racconti intimi, nuovi incontri e colpi di scena.
Nella splendida cornice di Ventimiglia, da martedì 8 settembre prende il via la nuova edizione di Super Karaoke. Dopo il successo della scorsa stagione, Michelle Hunziker torna alla guida di uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana per intonare insieme al pubblico brani senza tempo.
La nuova stagione di calcio si è aperta con le prime sfide della Coppa Italia, competizione disponibile in esclusiva e in chiaro sulle reti Mediaset. Dopo i 32esimi disputati ad agosto, si prosegue con i sedicesimi di finale, trasmessi in diretta su Italia 1. Oltre alle partite, le analisi e i commenti dello studio condotto da Monica Bertini, accompagnata da tanti ospiti.
La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.
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