Serie tv, intrattenimento, calcio, film e molto altro ancora. Settembre 2026 si preannuncia un mese ricco di novità e titoli imperdibili per il catalogo gratuito di Mediaset Infinity.

Come ogni mese, la piattaforma mette a disposizione tanti nuovi contenuti disponibili in streaming e on demand.

Erica - Una detective per caso, la nuova fiction su Canale 5

Il capitolo dedicato alle fiction si apre con Erica - Una detective per caso, al via su Canale 5 da mercoledì 2 settembre e disponibile on demand su Mediaset Infinity.

Con un cast guidato da Vanessa Incontrada e Francesco Scianna, la serie si ispira ai romanzi "Erica Falck" firmati da Camilla Läckberg e segue una difficile indagine che coinvolgerà la nota scrittrice di gialli Erica Magliani, tornata nella sua Piombino dopo anni di assenza.

A fare da contorno, il rapporto particolare tra Erica e la sorella Lucia (interpretata da Ivana Lotito), ma anche l'incontro della protagonista e il commissario Leonardo Carrese.

Temptation Island e poi... e poi...

Cosa sarà successo alle coppie che hanno preso parte a Temptation Island? Dopo l'intenso viaggio nei sentimenti, il docu-reality torna in prima serata su Canale 5 con due attesissimi appuntamenti volti a raccontare gli ultimi sviluppi e i nuovi confronti che riguardano i protagonisti.

Grande Fratello Vip, via alla nuova edizione con Ilary Blasi

A settembre prende il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Le luci della Casa più spiata d'Italia si riaccendono per illuminare i concorrenti che si metteranno in gioco tra racconti intimi, nuovi incontri e colpi di scena.