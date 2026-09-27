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My Sweet Lie
SERIE TV28 settembre 2026

My Sweet Lie, la puntata del 28 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie è disponibile da lunedì 28 settembre in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata integrale di lunedì 28 settembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity

My Sweet Lie, la trama del 28 settembre

Cem Zeynel Kılıç (Hayri) in una scena di My Sweet Lie
Cem Zeynel Kılıç (Hayri) in una scena di My Sweet Lie

Enise teme che Saniye e Hayri continuino a frequentarsi di nascosto.

Per questo vuole spingerla a rivelare la verità e contatta l’amica Melahat chiedendole se suo figlio Orhan sia ormai pronto a sposarsi.

I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

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