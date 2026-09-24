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My Sweet Lie
SERIE TV25 settembre 2026

My Sweet Lie, la puntata del 25 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie è disponibile da venerdì 25 settembre in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata integrale di venerdì 25 settembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity

My Sweet Lie, la trama del 25 settembre

Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie
Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie

Pervin non smette di cercare Sevket, ma lui le chiede di lasciarlo in pace.

Nel frattempo, Nejat e Suna continuano a pensare ai momenti di intimità e ai loro baci rubati.

Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

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