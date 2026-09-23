My Sweet Lie, la puntata del 24 settembre in streaming

La puntata integrale di giovedì 24 settembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Serkan organizza una finta uscita sportiva per convincere Nejat a seguirlo nel bosco.
Nel frattempo, Burcu lo asseconda e accompagna Suna nello stesso luogo, così da creare l'occasione perfetta e lasciarli insieme da soli.
Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.