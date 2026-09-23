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My Sweet Lie
SERIE TV24 settembre 2026

My Sweet Lie, la puntata del 24 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie è disponibile da giovedì 24 settembre in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata integrale di giovedì 24 settembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity

My Sweet Lie, la trama del 24 settembre

Gonca Sariyildiz (Hande) in una scena di My Sweet Lie
Gonca Sariyildiz (Hande) in una scena di My Sweet Lie

Serkan organizza una finta uscita sportiva per convincere Nejat a seguirlo nel bosco.

Nel frattempo, Burcu lo asseconda e accompagna Suna nello stesso luogo, così da creare l'occasione perfetta e lasciarli insieme da soli.

Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

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