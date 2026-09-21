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My Sweet Lie
SERIE TV21 settembre 2026

My Sweet Lie, le trame della settimana dal 28 settembre al 2 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca disponibili in esclusiva su Mediaset Infinity
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Un'anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre durante i prossimi episodi della prima stagione di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), la serie televisiva turca disponibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.

My Sweet Lie: le trame dal 28 settembre al 2 ottobre

Una scena di My Sweet Lie
Una scena di My Sweet Lie

Enise sospetta che Saniye e Hayri si vedano ancora e, per far confessare Saniye, chiama la sua amica Melahat chiedendole se il figlio Orhan sia pronto per il matrimonio.

Intanto, Sevket scopre che Rafet possiede la foto di una donna che crede essere sua madre e sospetta che Perrin abbia chiesto aiuto a Enise per farla arrivare a suo figlio.

Mentre i fratelli ridacchiano sotto i baffi, Saniye è nel panico: Enise le ha organizzato un incontro con Orhan, deciso a chiederla in sposa.

Nejat è in tribunale per il divorzio, ma Aylin non si presenta: è ricoverata in ospedale, dove ha perso il bambino ed è stata sottoposta a un'isterectomia.

Infine, Sevket si adira con Suna e la caccia di casa, dicendole che per lui non conta più niente. Suna se ne va devastata e cerca riparo nella pasticceria della madre.

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