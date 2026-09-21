Enise sospetta che Saniye e Hayri si vedano ancora e, per far confessare Saniye, chiama la sua amica Melahat chiedendole se il figlio Orhan sia pronto per il matrimonio.

Intanto, Sevket scopre che Rafet possiede la foto di una donna che crede essere sua madre e sospetta che Perrin abbia chiesto aiuto a Enise per farla arrivare a suo figlio.

Mentre i fratelli ridacchiano sotto i baffi, Saniye è nel panico: Enise le ha organizzato un incontro con Orhan, deciso a chiederla in sposa.

Nejat è in tribunale per il divorzio, ma Aylin non si presenta: è ricoverata in ospedale, dove ha perso il bambino ed è stata sottoposta a un'isterectomia.

Infine, Sevket si adira con Suna e la caccia di casa, dicendole che per lui non conta più niente. Suna se ne va devastata e cerca riparo nella pasticceria della madre.

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