My Sweet Lie, la puntata del 21 settembre in streaming

La puntata integrale di lunedì 21 settembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Durante la festa, Nejat confessa i suoi sentimenti a Suna, che, costretta da Hande, mente riguardo a Tolga.
Scoppia una rissa e Rafet inizia a nutrire sospetti su "Berrin".
Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.