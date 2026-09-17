My Sweet Lie, la puntata del 18 settembre in streaming

La puntata integrale di venerdì 18 settembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Per il compleanno di Aylin, Pervin organizza a sorpresa una romantica giornata al lago per Suna e Nejat.
Lui si mostra particolarmente felice, Suna, invece, esita.
Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.