Torna in campo la Coppa Italia: il torneo, anche quest'anno in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset, è già ai sedicesimi di finali: su Italia 1 dall'1 al 3 settembre, e poi il 15 settembre, le sfide che decideranno le prime squadre classificate agli ottavi di finale dove sfideranno le big già qualificate. Al termine dell’ultimo match di ogni giornata, gli studi live di tutte le sfide di Coppa Italia, con la conduzione di Monica Bertini, saranno visibili su Italia 1 in live streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ecco il calendario completo.

Coppa Italia Frecciarossa 2026/27, il calendario dei sedicesimi e le dirette su Mediaset

Parma-Cremonese: 1 settembre ore 18 su Italia 1, Telecronaca: Massimo Callegari ed Emiliano Viviano

Torino-Monza: 1 settembre ore 21 su Italia 1, Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Massimo Mauro, Andrea Ranocchia, Federica Zille e Graziano Cesari

Sassuolo-Frosinone: 2 settembre ore 15 su Italia 1, Telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese

Udinese-Venezia: 2 settembre ore 18 su Italia 1, Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Emiliano Viviano, Filippo Galli e Andrea De Marco

Palermo-Mantova: 3 settembre ore 18 su Italia 1, Telecronaca: Massimo Callegari ed Emiliano Viviano

Cagliari-Verona: 3 settembre ore 21 su Italia 1, Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Andrea De Marco

Genoa-Sudtirol: 15 settembre ore 18 su Italia 1, Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Fiorentina-Pisa: 15 settembre ore 21 su Italia 1, Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Christian Panucci, Giampaolo Pazzini, Mino Taveri e Graziano Cesari