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Coppa Italia

CALCIO31 agosto 2026

Coppa Italia, come vedere i 16esimi di finale: tutte le partite in tv

Dall'1 al 3 settembre il secondo turno: in campo Parma, Torino, Monza, Palermo e Cagliari. Tutti gli appuntamenti sulle reti Mediaset
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Torna in campo la Coppa Italia: il torneo, anche quest'anno in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset, è già ai sedicesimi di finali: su Italia 1 dall'1 al 3 settembre, e poi il 15 settembre, le sfide che decideranno le prime squadre classificate agli ottavi di finale dove sfideranno le big già qualificate. Al termine dell’ultimo match di ogni giornata, gli studi live di tutte le sfide di Coppa Italia, con la conduzione di Monica Bertini, saranno visibili su Italia 1 in live streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ecco il calendario completo.

Coppa Italia Frecciarossa 2026/27, il calendario dei sedicesimi e le dirette su Mediaset

Parma-Cremonese: 1 settembre ore 18 su Italia 1, Telecronaca: Massimo Callegari ed Emiliano Viviano
Torino-Monza: 1 settembre ore 21 su Italia 1, Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Massimo Mauro, Andrea Ranocchia, Federica Zille e Graziano Cesari

Sassuolo-Frosinone: 2 settembre ore 15 su Italia 1, Telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese
Udinese-Venezia: 2 settembre ore 18 su Italia 1, Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Emiliano Viviano, Filippo Galli e Andrea De Marco

Palermo-Mantova: 3 settembre ore 18 su Italia 1, Telecronaca: Massimo Callegari ed Emiliano Viviano
Cagliari-Verona: 3 settembre ore 21 su Italia 1, Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Andrea De Marco

Genoa-Sudtirol: 15 settembre ore 18 su Italia 1, Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
Fiorentina-Pisa: 15 settembre ore 21 su Italia 1, Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Christian Panucci, Giampaolo Pazzini, Mino Taveri e Graziano Cesari

L'Inter alza il trofeo della Coppa Italia 2026
L'Inter alza il trofeo della Coppa Italia 2026

Coppa Italia Frecciarossa, il tabellone completo

Dalle partite di questo weekend verranno fuori le squadre che si qualificheranno ai 16esimi di finale. Il tabellone del torneo è già definito con le big, le prime 8 squadre dell'ultimo campionato di Serie A, che entreranno in gioco a partire dagli ottavi di finale tra dicembre 2026 e gennaio 2027.

Da una parte, Inter, Bologna, Milan e Como; dall'altra Roma, Juventus, Atalanta e Napoli. Quindi possibile derby di Milano in semifinale, così come altri big match del calibro di Juventus-Napoli dall'altro lato.

Coppa Italia Frecciarossa, tutte le date del torneo

Queste le date della Coppa Italia, dal turno preliminare fino alla finale del 19 maggio 2027:

Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026

Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026

Sedicesimi: mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026

Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027

Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027

Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027 e ritorno mercoledì 21 marzo 2027

Finale: mercoledì 19 maggio 2027

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