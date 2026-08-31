Torna in campo la Coppa Italia: il torneo, anche quest'anno in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset, è già ai sedicesimi di finali: su Italia 1 dall'1 al 3 settembre, e poi il 15 settembre, le sfide che decideranno le prime squadre classificate agli ottavi di finale dove sfideranno le big già qualificate. Al termine dell’ultimo match di ogni giornata, gli studi live di tutte le sfide di Coppa Italia, con la conduzione di Monica Bertini, saranno visibili su Italia 1 in live streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ecco il calendario completo.
Parma-Cremonese: 1 settembre ore 18 su Italia 1, Telecronaca: Massimo Callegari ed Emiliano Viviano
Torino-Monza: 1 settembre ore 21 su Italia 1, Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin
Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Massimo Mauro, Andrea Ranocchia, Federica Zille e Graziano Cesari
Sassuolo-Frosinone: 2 settembre ore 15 su Italia 1, Telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese
Udinese-Venezia: 2 settembre ore 18 su Italia 1, Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Emiliano Viviano, Filippo Galli e Andrea De Marco
Palermo-Mantova: 3 settembre ore 18 su Italia 1, Telecronaca: Massimo Callegari ed Emiliano Viviano
Cagliari-Verona: 3 settembre ore 21 su Italia 1, Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Andrea De Marco
Genoa-Sudtirol: 15 settembre ore 18 su Italia 1, Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
Fiorentina-Pisa: 15 settembre ore 21 su Italia 1, Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Christian Panucci, Giampaolo Pazzini, Mino Taveri e Graziano Cesari
Dalle partite di questo weekend verranno fuori le squadre che si qualificheranno ai 16esimi di finale. Il tabellone del torneo è già definito con le big, le prime 8 squadre dell'ultimo campionato di Serie A, che entreranno in gioco a partire dagli ottavi di finale tra dicembre 2026 e gennaio 2027.
Da una parte, Inter, Bologna, Milan e Como; dall'altra Roma, Juventus, Atalanta e Napoli. Quindi possibile derby di Milano in semifinale, così come altri big match del calibro di Juventus-Napoli dall'altro lato.
Queste le date della Coppa Italia, dal turno preliminare fino alla finale del 19 maggio 2027:
Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026
Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026
Sedicesimi: mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026
Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027
Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027
Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027 e ritorno mercoledì 21 marzo 2027
Finale: mercoledì 19 maggio 2027