Le sfide della Coppa Italia tornano sulle reti Mediaset, che anche per questa stagione si è assicurata i diritti in esclusiva di tutte le partite in chiaro e in live streaming. Martedì 15 settembre appuntamento con gli ultimi due sedicesimi di finale: si comincia alle ore 18 con Genoa-Sudtirol e si prosegue alle 21 con il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Entrambe le sfide sono visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it.



Al termine della seconda gara, gli studi live di tutte le sfide di Coppa Italia, con la conduzione di Monica Bertini, saranno visibili su Italia 1 in live streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Coppa Italia 2026/27, il programma degli ultimi due sedicesimi di finale

. Genoa-Sudtirol, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

. Fiorentina-Pisa, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Christian Panucci, Giampaolo Pazzini, Mino Taveri e Graziano Cesari