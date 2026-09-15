Le sfide della Coppa Italia tornano sulle reti Mediaset, che anche per questa stagione si è assicurata i diritti in esclusiva di tutte le partite in chiaro e in live streaming. Martedì 15 settembre appuntamento con gli ultimi due sedicesimi di finale: si comincia alle ore 18 con Genoa-Sudtirol e si prosegue alle 21 con il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Entrambe le sfide sono visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it.
Al termine della seconda gara, gli studi live di tutte le sfide di Coppa Italia, con la conduzione di Monica Bertini, saranno visibili su Italia 1 in live streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.
. Genoa-Sudtirol, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
. Fiorentina-Pisa, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Christian Panucci, Giampaolo Pazzini, Mino Taveri e Graziano Cesari
Queste le date della Coppa Italia, dal turno preliminare fino alla finale del 19 maggio 2027.
Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026
Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026
Sedicesimi: mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026
Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027
Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027
Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027 e ritorno mercoledì 21 marzo 2027
Finale: mercoledì 19 maggio 2027