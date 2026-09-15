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CALCIO15 settembre 2026

Coppa Italia, come vedere Fiorentina-Pisa e Genoa-Sudtirol

Martedì 15 settembre, alle ore 18 e alle 21, gli ultimi due sedicesimi di finale: il programma della giornata e dove guardare i match in tv e in streaming
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Le sfide della Coppa Italia tornano sulle reti Mediaset, che anche per questa stagione si è assicurata i diritti in esclusiva di tutte le partite in chiaro e in live streaming. Martedì 15 settembre appuntamento con gli ultimi due sedicesimi di finale: si comincia alle ore 18 con Genoa-Sudtirol e si prosegue alle 21 con il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Entrambe le sfide sono visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it.

Al termine della seconda gara, gli studi live di tutte le sfide di Coppa Italia, con la conduzione di Monica Bertini, saranno visibili su Italia 1 in live streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Coppa Italia 2026/27, il programma degli ultimi due sedicesimi di finale

. Genoa-Sudtirol, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

. Fiorentina-Pisa, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Christian Panucci, Giampaolo Pazzini, Mino Taveri e Graziano Cesari

Mateo Pellegrino, attaccante della Fiorentina
Mateo Pellegrino, attaccante della Fiorentina

Coppa Italia, tutte le date del torneo

Queste le date della Coppa Italia, dal turno preliminare fino alla finale del 19 maggio 2027.

Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026

Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026

Sedicesimi: mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026

Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027

Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027

Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027 e ritorno mercoledì 21 marzo 2027

Finale: mercoledì 19 maggio 2027

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