I titoli di ottobre da guardare gratis su Mediaset Infinity

Le imperdibili esibizioni di Tú sí que vales, il Grande Fratello condotto da Simona Ventura, i colpi di scena delle serie turche, le prove di Amici e le toccanti interviste di Verissimo. A ottobre, questi e molti altri titoli vanno ad aggiungersi al catalogo gratuito di Mediaset Infinity.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis a ottobre: le novità

Lunedì 29 settembre Simona Ventura ha ufficialmente dato il via alla nuova edizione del Grande Fratello. "Sono passati 25 anni di emozioni, colpi di scena, lacrime e risate che hanno scandito la vita di molti di noi - ha dichiarato la conduttrice, per la prima volta al timone del reality - E ora il passato si fonde con il futuro nell'alba di un nuovo Grande Fratello che inizia da qui, tutti uniti, tutti insieme per un nuovo inizio, si parte!". Non resta dunque che spiare i nuovi inquilini per conoscerne i lati più nascosti e le dinamiche che inevitabilmente prenderanno vita nella Casa. Si riaccendono anche le luci dello studio di Tú sí que vales, pronto ad accogliere nuovi concorrenti che si esibiranno per convincere la giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e una new entry: Paolo Bonolis. Per Maria De Filippi confermati i consueti appuntamenti con Uomini e Donne e Amici. Se nel primo programma la conduttrice concentrerà l'attenzione sui nuovi tronisti alla ricerca dell'amore, nel secondo i giovani talenti proveranno a coltivare i propri sogni e affermarsi come cantanti o ballerini. Il sabato e la domenica si rinnova l'appuntamento con Verissimo, con tanti personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi ed emozionarsi nello studio di Silvia Toffanin. Mentre su Italia 1 proseguono le inchieste de Le Iene, l'informazione di Rete 4 si arricchisce di Realpolitik, con Tommaso Labate pronto ad addentrarsi nel mondo della politica, e di 10 minuti, la striscia quotidiana per approfondire con Nicola Porro i principali temi della giornata.

L'intrattenimento e le serie tv di ottobre su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity ampio spazio anche alla musica. Michelle Hunziker guida la gara di Io Canto Family, con una giuria di big della canzone, nuovi coach e super ospiti. Per gli amanti delle esibizioni dal vivo, l'appuntamento è a San Siro con il concerto evento di Elodie e la serata in compagnia di Elisa e i suoi ospiti. Per gli appassionati dell'azione, fino al 3 ottobre è disponibile Citadel. La serie statunitense che vede protagonisti gli attori Richard Madden e Priyanka Chopra nei panni di Mason Kane e Nadia Sinh si concentra sulla lotta di un'agenzia di spionaggio contro la potente organizzazione Manticore. Trenta partecipanti e cinque emozioni sono gli ingredienti di Effetto domino, un viaggio tra rabbia, ansia, gelosia, senso di colpa e invidia per comprenderne l'origine, imparare a gestirle e vivere più felici.

Le serie turche su Mediaset Infinity

Si rinnova l'appuntamento di Mediaset Infinity con diverse serie turche. L'esclusiva novità e Another Love, thriller di 49 episodi con due attori già noti ai telespettatori: Hande Erçel, amatissima protagonista di Love Is in the Air, e Burak Deniz protagonista di Interrupted – L'amore incompiuto. La nuova serie inizia da una domanda: chi ha ucciso Hamdi Atilbay? Leyla Gediz, una giovane procuratrice con un passato difficile alle spalle, e Kenan Ozturk, un ambizioso giornalista di successo, si conoscono in seguito all'omicidio brutale di Hamdi Atilbay, avvenuto in un bosco. Mentre scavano più a fondo, scoprono legami nascosti tra la vittima e figure potenti, mettendo in luce un intrigo che nessuno avrebbe immaginato. Dal lunedì al venerdì proseguono le vicende di Forbidden Fruit, giunto alla seconda stagione; mentre ogni sabato sono disponibili tre nuovi episodi di Innocence, per conoscere gli sviluppi che riguardano il travagliato rapporto tra la giovane Ela e Ilker. In esclusiva su Mediaset Infinity, con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì, arrivano le nuove puntate di Segreti di Famiglia, con le indagini che coinvolgono la coppia formata da Igaz e Ceylin. Domenica in prima serata si rinnova l'appuntamento con La notte nel cuore, con i gemelli Nuh e Melek alle prese con la ricostruzione del loro passato per scoprire la verità, senza escludere diversi colpi di scena che stravolgeranno per sempre le loro vite. E ancora La forza di una donna, che segue da vicino le sfide che Bahar deve affrontare quotidianamente per andare avanti, prendendosi cura dei due figli piccoli Nisan e Doruk. I nuovi appuntamenti della serie con protagonisti gli attori Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk vanno in onda da lunedì a venerdì alle 16.00 su Canale 5 e Mediaset Infinity. Come prosegue la seconda stagione di Tradimento? Oylum e Behram rimarranno insieme o Tolga riuscirà a riconquistare il cuore della sua amata? Yesim si rassegnerà finalmente alla separazione da Tarik o gli renderà la vita difficile? Ci aspettano imperdibili colpi di scena. Su Mediaset Infinity è disponibile anche l'intera serie Daydreamer - Le ali del sogno, l'amata commedia romantica con gli attori Demet Ozdemir e Can Yaman.

LaLiga su Mediaset Infinity

Dopo la partnership di successo che ha portato le migliori partite del Mondiale per Club nelle case degli italiani, Mediaset e Dazn hanno siglato un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite del campionato spagnolo LaLiga EA Sports. Dopo il big match che a settembre ha visto fronteggiarsi Atletico Madrid e Real Madrid, domenica 26 ottobre alle ore 16.15 è in programma il Clásico tra Real Madrid e Barcellona.

Mediaset Infinity: scopri tutto il catalogo

La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE