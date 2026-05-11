Nuove serie esclusive, programmi di intrattenimento, la magia del grande calcio e molto altro ancora. Tanti nuovi titoli imperdibili, in streaming e on demand, vanno ad arricchire l'offerta del catalogo gratuito di Mediaset Infinity.





La finale di Amici

Cresce l'attesa per la finale di Amici, in programma domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5. Nicola, Emiliano e Alessio si misureranno nella danza, mentre per quanto riguarda il canto sarà il pubblico a decretare chi merita la finale, insieme a Elena, tra Lorenzo e Angie.



Gli allievi giungono dunque all'ultimo appuntamento dopo un lungo percorso che li ha visti mettere alla prova, crescere e raggiungere nuove consapevolezze. Ora servirà un ultimo sforzo per poter alzare la coppa che l'anno scorso è andata al ballerino Daniele Doria.

Grande Fratello Vip, TIM Battiti Live Spring

Restano accesi i riflettori nella Casa del Grande Fratello Vip. Gli ultimi giorni di convivenza si sono rivelati particolarmente difficili per alcuni concorrenti, alimentando tensioni e discussioni che non sembrano destinate a placarsi. Nel frattempo, il pubblico ha già scelto le prime due finaliste di questa edizione: si tratta di Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Chi, oltre a loro, arriverà fino in fondo al programma?



Proseguono le serate all'insegna della musica targate TIM Battiti Live Spring, con Michelle Hunziker e Alvin pronti ad accogliere sul palco gli artisti del momento per cantare i tormentoni di oggi e di ieri.