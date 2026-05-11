Nuove serie esclusive, programmi di intrattenimento, la magia del grande calcio e molto altro ancora. Tanti nuovi titoli imperdibili, in streaming e on demand, vanno ad arricchire l'offerta del catalogo gratuito di Mediaset Infinity.
Cresce l'attesa per la finale di Amici, in programma domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5. Nicola, Emiliano e Alessio si misureranno nella danza, mentre per quanto riguarda il canto sarà il pubblico a decretare chi merita la finale, insieme a Elena, tra Lorenzo e Angie.
Gli allievi giungono dunque all'ultimo appuntamento dopo un lungo percorso che li ha visti mettere alla prova, crescere e raggiungere nuove consapevolezze. Ora servirà un ultimo sforzo per poter alzare la coppa che l'anno scorso è andata al ballerino Daniele Doria.
Restano accesi i riflettori nella Casa del Grande Fratello Vip. Gli ultimi giorni di convivenza si sono rivelati particolarmente difficili per alcuni concorrenti, alimentando tensioni e discussioni che non sembrano destinate a placarsi. Nel frattempo, il pubblico ha già scelto le prime due finaliste di questa edizione: si tratta di Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Chi, oltre a loro, arriverà fino in fondo al programma?
Proseguono le serate all'insegna della musica targate TIM Battiti Live Spring, con Michelle Hunziker e Alvin pronti ad accogliere sul palco gli artisti del momento per cantare i tormentoni di oggi e di ieri.
Lo stadio Olimpico di Roma è pronto a ospitare la finalissima della Coppa Italia. A sfidarsi, nell'appuntamento in programma mercoledì 13 maggio alle ore 21, saranno Lazio e Inter.
I biancocelesti puntano ad alzare il trofeo per cambiare le sorti di una stagione altalenante, che tra le emozioni più belle ha vissuto la lotteria dei calci di rigore disputata in semifinale di coppa contro l'Atalanta.
I ragazzi guidati da Maurizio Sarri troveranno di fronte l'Inter neo campione d'Italia. Dopo aver conquistato aritmeticamente lo scudetto, la squadra di Cristian Chivu punta tutto sulla finale di Coppa per centrare una storica doppietta.
La sfida è disponibile in diretta su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.
La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.