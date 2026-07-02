Reality, serie tv, film e molti altri titoli vanno ad arricchire il catalogo gratuito di Mediaset Infinity. Anche durante il mese di luglio 2026, la piattaforma mette a disposizione tanti nuovi contenuti disponibili in streaming e on demand.
La nuova edizione di Temptation Island ha ufficialmente preso il via su Canale 5.
Sette coppie hanno deciso di avventurarsi nel celebre viaggio nei sentimenti per mettersi alla prova e capire il destino delle rispettive storie d'amore. A guidare il reality è Filippo Bisciglia, chiamato anche quest'anno a supportare fidanzati e fidanzate nel dare voce alle proprie emozioni.
Quali coppie riusciranno a ripartire insieme con maggiore determinazione e quali invece si separeranno?
Giovedì 2 luglio, in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity, prende il via TIM Battiti Live 2026. Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, è pronta ad accogliere sul palco del festival musicale più amato dell'estate grandi nomi della musica italiana, per cantare e ballare con il pubblico le hit del momento.
Nella suggestiva cornice di Trani, si alterneranno artisti come Achille Lauro, Alex Britti, Annalisa, Arisa, Baby K, Serena Brancale, Clara, Clementino, Ditonellapiaga, Emma, Ernia, Gabry Ponte, Gaia, Irama, Noemi, Orietta Berti, Paola Iezzi, Pinguini Tattici Nucleari, Anna Tatangelo e molti altri ancora.
Dopo il successo ottenuto con le puntate on demand proposte in esclusiva su Mediaset Infinity, Be My Sunshine (Ada Masali) debutta su Canale 5 dal 4 luglio. In onda ogni sabato alle 14.10 e le domeniche alle 14.25, la serie turca porta sul piccolo schermo le vicende della ragazza di città, Haziran e dell'affascinante contadino Poyraz.
Nei panni della protagonista troviamo l'attrice turca, Ayca Aysin Turan, impegnata a rappresentare una giovane ben inserita nello stile di vita frenetico di Istanbul. Tutto cambia quando la sua azienda la spinge ad esplorare un'isola remota dell'Egeo, per preparare il terreno su cui costruire un nuovo resort. Qui incontrerà Poyraz, interpretato da Alp Navruz, dando così vita a una serie di dinamiche da non perdere.
Tutti gli episodi di Be My Sunshine sono disponibili anche on demand su Mediaset Infinity.
Nuovi episodi in arrivo su Italia 1 per le serie americane Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med. In una città scossa da continue emergenze, il dipartimento dei vigili del fuoco vive l'arrivo di un nuovo componente nella squadra per gli episodi che andranno a comporre la quattordicesima stagione della serie.
Le indagini guidate da Hank Voight e raccontate in Chicago P.D. giungono invece alla tredicesima stagione, mentre lo spin-off dedicato al pronto soccorso del Gaffney Medical Center propone gli episodi dell'undicesima stagione.
La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.
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