Reality, serie tv, film e molti altri titoli vanno ad arricchire il catalogo gratuito di Mediaset Infinity . Anche durante il mese di luglio 2026, la piattaforma mette a disposizione tanti nuovi contenuti disponibili in streaming e on demand.

Temptation Island, la nuova edizione del viaggio nei sentimenti

La nuova edizione di Temptation Island ha ufficialmente preso il via su Canale 5.

Sette coppie hanno deciso di avventurarsi nel celebre viaggio nei sentimenti per mettersi alla prova e capire il destino delle rispettive storie d'amore. A guidare il reality è Filippo Bisciglia, chiamato anche quest'anno a supportare fidanzati e fidanzate nel dare voce alle proprie emozioni.

Quali coppie riusciranno a ripartire insieme con maggiore determinazione e quali invece si separeranno?

TIM Battiti Live 2026, la musica dell'estate con Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia

Giovedì 2 luglio, in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity, prende il via TIM Battiti Live 2026. Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, è pronta ad accogliere sul palco del festival musicale più amato dell'estate grandi nomi della musica italiana, per cantare e ballare con il pubblico le hit del momento.



Nella suggestiva cornice di Trani, si alterneranno artisti come Achille Lauro, Alex Britti, Annalisa, Arisa, Baby K, Serena Brancale, Clara, Clementino, Ditonellapiaga, Emma, Ernia, Gabry Ponte, Gaia, Irama, Noemi, Orietta Berti, Paola Iezzi, Pinguini Tattici Nucleari, Anna Tatangelo e molti altri ancora.