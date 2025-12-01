Tra le principali novità presentate a dicembre da Mediaset Infinity c'è Dawson's Creek , disponibile gratis e on demand. La serie statunitense, che agli albori degli anni Duemila ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, si concentra sulle vicissitudini di un gruppo di ragazzi di Capeside, in Massachusetts. A vestire i panni dei protagonisti un cast stellare : James Van Der Beek nel ruolo di Dawson Leery, Katie Holmes è Joey Potter, Joshua Jackson interpreta Pacey Witter, mentre Michelle Williams è Jen Lindley. Tra le serie, riflettori puntati anche sulla novità Escort Boys , che affronta il tema della perdita e del riscatto: in Camargue, quattro amici si vedono costretti a vendere il proprio corpo per salvare l'azienda di famiglia, scoprendo il significato di dover crescere in fretta e ridefinire la propria mascolinità. Paolo Ruffini e Lodovica Comello sono invece alla guida di Zelig On , dove nuovi comici e vecchie conoscenze si alterneranno sul palco per regalare tanti sketch all'insegna della comicità e della leggerezza. Per gli amanti dei viaggi e della scoperta, il titolo giusto è Il mio viaggio a New York - Vip Edition , dal 10 dicembre su Mediaset Infinity. Questa volta a partire per la Grande Mela saranno la comica e attrice Barbara Foria e il suo migliore amico, per un'esperienza unica e indimenticabile. Proseguono anche i concerti proposti sulla piattaforma: dopo il tributo dedicato a Luciano Pavarotti e le performance di Elodie , Elisa e Gigi D'Alessio , Mediaset Infinity propone anche la notte magica che all'Arena di Verona vede protagonista il mitico Umberto Tozzi .

L'intrattenimento e i film di dicembre su Mediaset Infinity

Fino al 19 dicembre sarà disponibile on demand la prima stagione completa di Watson, che segue le vicende del fedele compagno di Sherlock Holmes a sei mesi dalla sua scomparsa. Tanti i misteri da risolvere e gli intrighi personali che riguardano il brillante dottore interpretato in questa serie dall'attore Morris Chestnut.



Dal 2 al 9 dicembre sarà disponibile Dunkirk, la pluripremiata pellicola ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e diretta da Christopher Nolan.



Disponibile anche la terza stagione de La Brea, dedicata alla lotta alla sopravvivenza di centinaia di persone risucchiate in un "nuovo mondo" da un'enorme voragine che si è improvvisamente aperta nel mezzo di Los Angeles.

E ancora, la seconda stagione di Found, serie statunitense dedicata al recupero di persone rapite o scomparse, con la famosa attrice Shanola Hampton nei panni dell'esperta Gabi Mosely. E la sesta stagione di FBI: Most Wanted, per risolvere nuovi casi avvolti nel mistero.



Da non perdere anche le nuove puntate del Grande Fratello, con i concorrenti ancora in gioco sempre più vicini alla finalissima del reality show condotto da Simona Ventura.





Le serie turche su Mediaset Infinity

Si rinnova l'appuntamento di Mediaset Infinity con diverse serie turche.



Riflettori puntati sui nuovi episodi di Io Sono Farah, in onda da venerdì 5 dicembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Dopo aver assistito, in maniera del tutto involontaria, a un omicidio in un locale gestito da criminali, Farah viene a contatto con i capi dell'organizzazione e si vede costretta ad avere a che fare con loro per proteggere il figlio Kerim. Nel cast ritroviamo l'attrice turca Demet Özdemir, già amata per le sue interpretazioni in My Home My Destiny e DayDreamer - Le ali del sogno.



Dopo un finale di stagione che ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso, l'appuntamento di Segreti di Famiglia si rinnova con la terza stagione. A distanza di cinque anni da quanto accaduto in precedenza, Ceylin e Ilgaz si ritrovano coinvolti in due casi apparentemente distinti. Le indagini, però, saranno presto destinate a intrecciarsi, mettendo ancora una volta alla prova collaborazione professionale e vita privata.



A metà dicembre è invece previsto il finale di stagione di Another Love, thriller che riporta sul piccolo schermo attori già noti come Hande Erçel, amatissima protagonista di Love Is in the Air, e Burak Deniz protagonista di Interrupted – L'amore incompiuto.

La nuova serie inizia da una domanda: chi ha ucciso Hamdi Atilbay? Leyla Gediz, una giovane procuratrice con un passato difficile alle spalle, e Kenan Ozturk, un ambizioso giornalista di successo, si conoscono in seguito all'omicidio brutale di Hamdi Atilbay, avvenuto in un bosco. Mentre scavano più a fondo, scoprono legami nascosti tra la vittima e figure potenti, mettendo in luce un intrigo che nessuno avrebbe immaginato.



Disponibili anche la serie completa di Tradimento, per svelare misteri e segreti che coinvolgono tutti i componenti della famiglia Yenersoy, e di Cherry Season - La stagione del cuore, l'amata commedia romantica con Özge Gürel nei panni della protagonista.



Calcio e sport su Mediaset Infinity

A dicembre ampio spazio dedicato allo sport e al calcio, a partire dagli ottavi di finale di Coppa Italia e dalle sfide della Supercoppa.



Il tabellone della Coppa Italia si apre con la sfida tra Juventus e Udinese, in programma martedì 2 dicembre alle ore 21, mentre mercoledì 3 tocca ad Atalanta-Genoa alle 15, Napoli-Cagliari alle 18 e Inter-Venezia alle 21.



Giovedì 4 l'appuntamento è alle 18 con Bologna-Parma, mentre alle 21 riflettori puntati sul big match Lazio-Milan.



Tutti i match della Coppa Italia sono proposti in diretta esclusiva sulle reti Mediaset e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.



A partire dal 6 dicembre, inoltre, prende il via la dodicesima stagione della Formula E, il mondiale dedicato alle monoposto elettriche. Chi sarà il campione del mondo 2026?



Dicembre è anche il mese che assegnerà la Supercoppa Italiana: giovedì 18 e venerdì 19 sono in programma le due semifinali che vedranno il Napoli confrontarsi con il Milan e l'Inter fronteggiare il Bologna. Le due vincenti si affronteranno nella finalissima fissata per lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 20.



Mediaset Infinity: scopri tutto il catalogo

La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente:

