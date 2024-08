A Pomeriggio Cinque News, le parole della madre del fidanzato di Sharon: "Non sapevamo frequentasse Scientology". Il fratello Stefano: "Non li ho mai sentiti litigare"

A Pomeriggio Cinque News, la madre di Sergio Ruocco, fidanzato di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata a Terno d'Isola, ha parlato del coinvolgimento della ragazza in Scientology solo una settimana dopo la sua morte: "Sergio non ci aveva detto niente. A cena, una settimana dopo che era successa la cosa, Mirko - il fratello - l'ha scoperto e allora gliel'abbiamo chiesto", racconta la madre, spiegando che Sharon avrebbe partecipato a questi incontri solo da poche settimane.

La donna ha ribadito la fiducia nel figlio, che inizialmente era stato tra i sospettati: "Ci avrei messo la mano sul fuoco se fosse stato mio figlio. Non ho mai pensato a una cosa del genere".

La madre di Sergio, che al momento sarebbe "molto taciturno", ricorda Sharon come una ragazza riservata: "Per farla parlare bisognava chiederle le cose, allora parlava". Conclude: "Era una bella coppia, spero che prendano al più presto il colpevole".

Omicidio Sharon Verzeni, il fratello del compagno: "Mai sentiti litigare, non è stato lui"

A Pomeriggio Cinque News interviene in diretta anche Stefano Ruocco, che esclude che il fratello Sergio possa essere coinvolto nell'omicidio: "Su mio fratello ci metterei la mano sul fuoco. Non sarebbe mai stato in grado di fare una cosa del genere".

Stefano ricorda Sharon come una persona tranquilla: "L'abbiamo conosciuta circa quattro o cinque anni fa, non li ho mai sentiti litigare". La coppia, secondo Stefano, si stava preparando per il matrimonio, anche se non avevano ancora fissato una data.

Sull'avvicinamento di Sharon al gruppo di Scientology, Stefano afferma: "Di Scientology ho saputo dai telegiornali, ma non conosco questo gruppo". Racconta che Sergio gli avrebbe menzionato che avrebbero provato a fare dei corsi, ma esclude che possano averli influenzati: "Era solo una prova per vedere cos'era".

Stefano ipotizza che il colpevole possa essere qualcuno dell'ambiente di lavoro di Sharon: "Mi sono fatto l'idea che potrebbe essere stato qualcuno che bazzicava nel bar dove lei lavorava".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE