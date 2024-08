Omicidio Pierina, Valeria Bartolucci: "Perché l'alibi di Manuela e Loris è inattaccabile?"

Dopo l'esclusiva andata in onda mercoledì 28 agosto, il giorno successivo Pomeriggio Cinque News torna a parlare del caso di Pierina Paganelli - la donna di 78 anni uccisa con 29 coltellate lo scorso 3 ottobre in via del Ciclamino a Rimini - mandando in onda delle parti inedite dell'intervista esclusiva fatta a Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, il principale sospettato per l'omicidio che attualmente si trova in carcere.

Si tratta della prima intervista rilasciata da Valeria alla trasmissione condotta da Simona Branchetti dopo l'arresto del marito avvenuto a luglio. Nel corso di questa esclusiva concessa a Pomeriggio Cinque News, Valeria Bartolucci parla a cuore aperto della drammatica vicenda di Perina Paganelli, scendendo anche in alcuni particolari, come la consegna degli abiti che Louis aveva il giorno dell'omicidio.

Valeria Bartolucci: "I vestiti di Louis non sono stati lavati da nessuno"

"Il giorno della perquisizione a Louis hanno chiesto solo le scarpe - racconta Valeria - Il poliziotto ha chiesto, 'ce le puoi dare?' e lui se l'è tolte e gliele ha date. Io non ho capito dove si è creato l'equivoco. Perché loro continuavano a dire quali abiti lui indossava il giorno che è stata rinvenuta la Pierina. (...) Louis è andato via con loro (gli agenti della mobile, ndr) così com'era, con quegli abiti. Aveva la maglia bianca con le maniche lunghe, che era quella poi del giorno prima. Il pantalone, siccome era sporco di sangue nel ginocchio, sangue della sua ferita, ovviamente era stato cambiato. Non c'è stata mai volontà da parte nostra di occultare alcunché." Sempre a questo proposito, nel corso della diretta di Pomeriggio Cinque News di giovedì 29 agosto, Valeria Bartolucci fa giungere in trasmissione una precisazione: secondo la donna, i vestiti di Louis sono stati consegnati la sera del 4 ottobre e quindi non sono stati lavati da nessuno.

Valeria Bartolucci: "Perché l'alibi di Manuela e Loris è inattaccabile?"

Nel corso dell'intervista, Valeria si interroga anche sul perché l'alibi di Manuela e Loris sia così inattaccabile. "Se me lo vogliono spiegare anche a me perché è così inattaccabile - dice all'inviato di Pomeriggio Cinque News Guglielmo Mazzola, - Perché è supportato dalla testimonianza della nipote? O per le foto del cane fantasma? Non dicono niente quelle foto lì. Perché sono state fatte alle 22.49, 22.50, la Pierina era morta da 40 minuti."

