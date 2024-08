Omicidio Pierina, Valeria Bartolucci: "Farei sparire Manuela per sempre"

Pomeriggio Cinque News torna a parlare del caso di Pierina Paganelli - la donna di 78 anni uccisa con 29 coltellate lo scorso 3 ottobre in via del Ciclamino a Rimini - mandando in onda una lunga intervista esclusiva fatta a Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, il principale sospettato per l'omicidio che attualmente si trova in carcere.

Si tratta della prima intervista rilasciata da Valeria alla trasmissione condotta da Simona Branchetti dopo l'arresto del marito avvenuto a luglio. Nel corso di questa esclusiva concessa a Pomeriggio Cinque News, Valeria Bartolucci torna a parlare a tutto campo delle tante tappe del caso di Perina Paganelli, del suo rapporto con il marito Louis e di Manuela Bianchi - la nuora dell'anziana trovata morta - che ha avuto una relazione extraconiugale con Dassilva.

Valeria Bartolucci: "Starò sempre al fianco di mio marito"

In vista dell'udienza al Tribunale del Riesame per Louis in programma a settembre, Valeria dichiara: "Mi auguro che vada bene, ma non voglio, diciamo così, 'dire gatto se non ce l'hai nel sacco'". La donna dice chiaramente che fino all'ultimo grado di giudizio resterà al fianco del marito, perché "per i miei principi non si abbandona una persona in un momento come questo."

Valeria su Manuela: "Trasforma in dolore tutto quello che tocca"

Nel corso della lunga intervista esclusiva rilasciata a Pomeriggio Cinque News, Valeria torna a parlare anche del rapporto tra il marito e Manuela Bianchi. "Se fosse stato amore avrebbe preso una direzione diversa questa frequentazione", dice Valeria a proposito della relazione extraconiugale tra Louis e Manuela. "Se tornassi indietro eviterei di rivolgerle anche solo una parola alla signora Bianchi - continua Valeria - perché purtroppo quella signora ha la capacità di trasformare in disastro, dolori e dispiaceri tutto quello che tocca. Avrei evitato di rivolgerle anche solo una parola." Quando il giornalista di Pomeriggio Cinque News, Guglielmo Mazzola, chiede a Valeria Bartolucci cosa farebbe se il ventaglio che ha tra le mani fosse una bacchetta magica, la donna non ha dubbi: "Farei sparire la signora Bianchi per sempre."

