Morte Lorena Paolini, parla la zia: "Era amorevole con tutti"

Nel corso di Pomeriggio Cinque News, parla la zia di Lorena Paolini, la cinquantatreenne di Ortona trovata morta sul divano di casa. L'autopsia rivelerebbe segni di soffocamento e lividi al collo, che farebbero sospettare un omicidio. Il principale indagato sarebbe il marito Andrea Ceri, 51 anni, accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo familiare.

La zia di Lorena, Maria, è colei che ha cresciuto la donna scomparsa e la sorella Silvana, quando i genitori delle due donne si erano trasferiti in Germania per lavoro. Ai microfoni di Pomeriggio Cinque News la signora Maria tratteggia un ricordo molto dolce della nipote, affidandosi agli inquirenti per trovare la verità che tutti cercano. "Lorena era una fanciulla meravigliosa, tranquilla e solare - dice la zia - Con la suocera era amorevole, ma a parte che era amorevole con tutti, non solo con la suocera, lo era con il suocero, con le figlie, con i miei figli."

Quando l'inviato della trasmissione le chiede se ha mai avuto un sospetto su Andrea, il marito di Lorena, Maria risponde: "Fino al 18 che è arrivata questa brutta notizia io non ho avuto mai nessun dubbio."

Le parole della zia arrivano dopo quelle della sorella di Lorena, che sempre ai microfoni di Pomeriggio Cinque News ha escluso l'ipotesi di un suicidio: "Non credo che mia sorella abbia fatto un gesto estremo, viveva per le figlie. Io ho pensato subito a un malore, non voglio credere che quella casa, che ha curato con tanto amore, sia diventata la sua tomba".

