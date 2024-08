Morte Lorena Paolini, la sorella: "Non si è suicidata, viveva per le figlie"

Nel corso di Pomeriggio Cinque News, parla la sorella di Lorena Paolini, la cinquantatreenne di Ortona trovata morta sul divano di casa. L'autopsia rivelerebbe segni di soffocamento e lividi al collo, che farebbero sospettare un omicidio. Il principale indagato sarebbe il marito Andrea Ceri, 51 anni, accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo familiare.

La sorella di Lorena racconta di aver ricevuto una telefonata dal cognato: "Mi ha chiamato con il telefono di mia sorella, pensavo fosse lei perché Andrea non aveva il mio numero". La donna riferisce di essere rimasta scioccata dalle parole del carabiniere: "Ho chiesto cos'era successo, se fosse un malore, ma lui mi ha risposto: Signora, secondo te perché siamo qui?".

La sorella ripercorre le parole di Andrea Ceri, il quale avrebbe dichiarato di aver detto a Lorena che non avrebbe pranzato a casa, salvo poi rientrare e trovarla senza vita: "Mi ha detto che è rientrato in casa dopo mezz'ora e ha visto Lorena sulla poltrona".

La donna esclude l'ipotesi di un suicidio: "Non credo che mia sorella abbia fatto un gesto estremo, viveva per le figlie. Io ho pensato subito a un malore, non voglio credere che quella casa, che ha curato con tanto amore, sia diventata la sua tomba".

