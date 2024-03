Se potessi dirti addio, Anna Safroncik: "Il ruolo di Elena mi ha cambiata"

"È stato un ruolo difficile che mi ha cambiata completamente. Mi ha dato molta più sicurezza, anche sul lavoro", dichiara Anna Safroncik ospite a Pomeriggio Cinque, presentando la nuova serie Mediaset Se potessi dirti addio, dove interpreta la protagonista femminile insieme a Gabriel Garko. La serie va in onda da venerdì 29 marzo in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

L'attrice descrive così il suo personaggio: "Elena è una vedova che ha perso il marito a causa di un incidente, ma forse anche per colpa di un pirata della strada. Lei non riesce a trovare pace".

Anna Safroncik il suo personaggio, protagonista della nuova serie di Canale 5 Se potessi dirti addio

La serie, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, è "un thriller psicologico incredibile e nulla in questa serie è banale, nulla è scontato", spiega Safroncik, che promette: "In questo ruolo ogni donna potrà vedersi riflessa".

Anna Safroncik, nota per aver interpretato ruoli principali in serie come Le tre rose di Eva, Il ritmo della vita e La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa, si dice emozionata e grata per aver avuto l'opportunità di lavorare a questo nuovo progetto: "Quando Mediaset mi ha chiamata, mi ha detto: Finalmente abbiamo un personaggio tuo. Lei è te".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE