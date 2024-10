Salento, il santone Kadir: "La Chiesa è una truffa"

A Pomeriggio Cinque, il "santone del Salento" Kadir si confronta in diretta con il padre di Marika, la ragazza coinvolta nella presunta setta di Miggiano, e accusa la Chiesa

A Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino modera un confronto tra Kadir, "santone" della presunta setta di Miggiano, e Silvio Ruta, padre di Marika, la ragazza vista nuda per le strade del paese come atto di fede.

Ruta spiega: "Lui mi parla gridando, dicendo che sono Satana. Mia figlia non era così, l’ha trasformata". Accuse che Kadir respinge affermando che si tratta di un malinteso: "È un papà preoccupato, ma non si possono fare accuse senza prove. Il nostro digiuno è spirituale, non materiale".

Il "santone" Kadir e il padre di Marika a Pomeriggio Cinque

Ad un certo punto, Kadir critica il battesimo della Chiesa, definendolo una "falsità", sostenendo che il vero cambiamento spirituale deve essere visibile: "La Chiesa è una truffa. Il battesimo della Chiesa non è un battesimo, è una falsità quella. Non si può battezzare una persona incosciente". Myrta Merlino ribatte: "È un'eresia. Ti stai appropriando del nome del Cristo, nessuno di noi può farlo".

Durante il confronto viene mandato in onda anche un appello della madre di Marika, visibilmente commossa: "Rivoglio indietro mia figlia. Tiratela fuori da quella casa e da quello lì. Non è più la mia Marika. Era solare, sorridente e quando arrivava a casa si parlava sempre. Io speravo che sarebbe ritornata dopo qualche mese, invece non è venuta. Quello le fa cambiare idea sempre".

