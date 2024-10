Santone del Salento, il padre di Marika: "Mia figlia è cambiata, temo per la sua salute"

Nella puntata di venerdì 11 ottobre di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino intervista Silvio Ruta, padre di Marika, la giovane coinvolta nella presunta setta di Miggiano, in Salento. Ruta manifesta le sue preoccupazioni: "Io ti vedo denutrita! Ha perso parecchi chili. Marika non la riconosco più, era solare, ora la vedo gialla in faccia". Descrive una ragazza cambiata, fragile, che pare seguire ciecamente le direttive di Kadir, il presunto santone: "Lei non ragiona con la sua mente, ragiona con la testa di quello lì".

Ruta denuncia anche la mancanza di risposte dalle autorità, nonostante i ripetuti tentativi di contatto: "Ho parlato con i carabinieri, ma mia figlia sta peggiorando. Lei è anemica, manca il ferro e ha bisogno di cure". Aggiunge che ogni tentativo di dialogo viene interrotto, con Kadir sempre presente: "Quando le parlo, lui è lì dietro che le dà suggerimenti. Mi ha chiuso il telefono dicendo: ci sentiamo un altro giorno".

Silvio Ruta, papà di Marika, parla a Pomeriggio Cinque

Ruta racconta anche l'episodio di quando la figlia avrebbe girato nuda per il paese come atto di fede: "L'ha detto lui che doveva spogliarsi per fare un fioretto al Signore". Questo e altri comportamenti imposti da Kadir, come il divieto di consumare cibo e acqua se non in pochissime quantità, alimentano le paure del padre.

