Pomeriggio Cinque, gli auguri di Myrta Merlino per i 70 anni di Marco Tardelli: "Buon compleanno amore mio"

Nel corso della puntata di martedì 24 settembre di Pomeriggio Cinque, la conduttrice Myrta Merlino fa gli auguri di buon compleanno a una persona molto importante per lei, il compagno Marco Tardelli. L'ex giocatore che ha fatto la storia del calcio italiano compie infatti 70 anni.

"Oggi per me è un giorno molto importante - spiega Myrta Merlino - sono qui al lavoro, ma è un giorno molto importante perché è il compleanno del mio amore. Il mio amore onestamente non è solo mio, perché è un pezzo di questo Paese. Per fortuna sua, gli italiani lo amano, hanno una nostalgia pazzesca di quegli anni. Marco è una roba che mi commuove".

Nell'annunciare il servizio dedicato a Marco Tardelli e ai suoi successi sportivi e privati, la conduttrice aggiunge: "La mia redazione ha voluto fare un omaggio a quest'uomo che oggi compie un'età veneranda, per grazia di Dio è in grande forma. Per lui è un omaggio, per me è una sorpresa, un regalo".

"Buon compleanno amore mio - dice la conduttrice visibilmente emozionata dopo la messa in onda del servizio - prima o poi torno a casa oggi".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE