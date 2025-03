Enzo, l'uomo che avrebbe avuto una relazione con Pinuccia, racconta il suo rapporto con la donna a Pomeriggio Cinque: "Non volevo tenermi tutta l'eredità"

Pomeriggio Cinque torna a parlare del testamento milionario di Maria Giuseppina Rista, pensionata di Torino conosciuta da tutti come Pinuccia.

Dopo aver mostrato in esclusiva una nota che sarebbe stata scritta da Pinuccia su un'agenda, i microfoni della trasmissione condotta da Myrta Merlino raccolgono le parole di Enzo, l'uomo alla quale la donna avrebbe lasciato un'eredità pari a 5 milioni di euro.

"Nel 2001 ci siamo conosciuti in ospedale. Un’amicizia che si è trasformata in altro. Ci siamo frequentati per quattro anni. Avevamo una relazione. Io sono stato bene", racconta Enzo.

"Come viene a sapere dell’eredità?", chiede l'inviata Ilaria Dalle Palle. "Vengo a sapere dell'eredità quando ho cercato una foto per la sua lapide. Non volevo tenermi tutta l’eredità, volevo trovare un accordo", chiarisce l'uomo.

Enzo sarebbe accusato di circonvenzione di incapace, truffa e sostituzione di persona in concorso insieme ad altri tre uomini.

Eredità milionaria di Pinuccia, il presunto testamento su un'agenda

Scomparsa nell'aprile del 2021 all'età di 71 anni, Pinuccia possedeva un ricco patrimonio (un conto corrente con circa un milione di euro e 40 appartamenti a Torino) che sarebbe conteso da due cugini di quarto grado (a cui il tribunale per il momento ha dato ragione), una nipote, una vicina di casa ed Enzo, l'uomo di cui Pinuccia si sarebbe invaghita. "Nel caso dovessi morire, lascio tutti i miei averi all'unico che mi ha sempre aiutato, Enzo", sarebbe quanto scritto da Pinuccia su un foglio dell'agenda mostrato dalla trasmissione di Canale 5.

