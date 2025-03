Eredità milionaria, in esclusiva il testamento di Pinuccia: "Lascio tutto a Enzo"

Pomeriggio Cinque prova a fare luce sulla singolare vicenda della pensionata di Torino Maria Giuseppina Rista, conosciuta da tutti come Pinuccia, che pur vivendo in condizioni igieniche precarie avrebbe lasciato un'eredità pari a 5 milioni di euro. Scomparsa nell'aprile 2021 all'età di 71 anni, la donna possedeva un ricco patrimonio conteso da due cugini di quarto grado (a cui il tribunale per il momento ha dato ragione), una nipote a cui avrebbe promesso una casa e dei soldi, una vicina a cui Pinuccia avrebbe lasciato una palazzina con dodici appartamenti - attraverso un foglio lasciato nella buca delle lettere dei presunti eredi - e un commerciante di auto, Enzo, di cui l'anziana si sarebbe invaghita. Proprio a quest'ultimo, la donna avrebbe affidato la sua intera eredità attraverso una nota riportata su un'agenda e mostrata in esclusiva a Pomeriggio Cinque, durante la puntata di venerdì 21 marzo. "Nel caso dovessi morire, lascio tutti i miei averi all'unico che mi ha sempre aiutato, Enzo" si legge sul foglio mostrato dalla trasmissione di Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE