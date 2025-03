L'eredità milionaria di Maria Giuseppina Rista, pensionata di Torino conosciuta da tutti come Pinuccia, sembra ancora avvolta da molte domande e diversi pretendenti.

Dopo aver ritrovato una nota che sarebbe stata scritta da Pinuccia su un'agenda, la cugina di Pinuccia interviene a Pomeriggio Cinque: “Lei aveva un carattere molto forte e indipendente. Stava alla larga dagli uomini. Mi diceva che io le assomigliavo tanto e che ero la figlia che non avevo mai avuto".

"Aveva fatto vedere a me e mio marito la proprietà che aveva intenzione di lasciarci. Lei aveva sempre detto che voleva lasciare quell'alloggio a me. Lei non voleva che noi andassimo a casa sua. Passava a trovarci lei", spiega Monica.

La donna sottolinea che non avrebbe mai sentito parlare di Enzo, l'uomo che avrebbe avuto una relazione con Pinuccia: "Non mi ha mai parlato di Enzo. Pinuccia mi aveva detto che era segnato tutto su un’agenda. Dopo la zona rossa, voleva andare da un notaio. Io ho saputo che ci sono state delle pagine strappate dall'agenda".

Il testamento di Pinuccia, chi sono i pretendenti dell'eredità

Scomparsa nell'aprile del 2021 all'età di 71 anni, Pinuccia possedeva un ricco patrimonio (un conto corrente con circa un milione di euro e 40 appartamenti a Torino) che sarebbe conteso da due cugini di quarto grado (a cui il tribunale per il momento ha dato ragione), una nipote, una vicina di casa ed Enzo, l'uomo di cui Pinuccia si sarebbe invaghita. "Nel caso dovessi morire, lascio tutti i miei averi all'unico che mi ha sempre aiutato, Enzo", sarebbe quanto scritto da Pinuccia su un foglio dell'agenda mostrato dalla trasmissione di Canale 5.

