Pierina Paganelli, Manuela: "Mi hanno detto: Tutto il palazzo sa che è Louis"

A Pomeriggio Cinque emergono nuove intercettazioni legate al caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini nel garage in via del Ciclamino. Durante la puntata in onda giovedì 27 marzo, la trasmissione di Canale 5 ha mostrato un altro stralcio della conversazione avuta tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva nella sala d'attesa della Questura, poche ore dopo il ritrovamento del corpo della vittima. Nelle registrazioni ambientali, si sente la donna chiedere dettagli sui movimenti di Louis, fino alla rivelazione: "Mi hanno detto: Tutto il palazzo sa che è Louis". Poco dopo, Manuela si confronta anche con il fratello Loris, descrivendo lo shock nel ritrovare il corpo senza vita di Pierina. "Anche a loro ho detto Voi non mi credete che per me è stato uno shock, chiunque fosse, perché aprire la porta e trovare una situazione così davanti… e poi scoprire dopo tre volte che vado giù…". Quindi, prosegue: "Non era lei, per me. Cioè non ho pensato fosse lei. Non era… non so spiegarlo". Infine, Manuela commenta: "Louis non fa male a una mosca". E conclude: "Se io penso… cioè, che è stata colpa mia…".

